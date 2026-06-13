En el centro de las ambiciones de Elon Musk de enviar humanos a Marte —y de impulsar a SpaceX hacia la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia— se encuentra un gigantesco cohete de 124 metros de altura conocido como Starship.

El conglomerado de inteligencia artificial (IA) y satélites dirigido por la persona más rica del mundo ha invertido más de US$15 mil millones en el desarrollo del cohete más grande jamás construido. En los documentos regulatorios presentados para su OPI este mes, SpaceX describió el vehículo como fundamental para sus planes de crecimiento futuro.

SpaceX espera que Starship se convierta en el primer sistema de lanzamiento totalmente reutilizable del mundo. La habilidad para reciclar ambas etapas del cohete, al tiempo que se aumenta drásticamente la capacidad de carga útil, le permitiría a la compañía poner en órbita más equipos, transportar satélites más grandes y, con el tiempo, emprender misiones a la Luna y a Marte a un costo mucho menor.

Esta promesa es fundamental para algunas de las proyecciones más ambiciosas de la compañía. En septiembre de 2024, Musk publicó en X: "Convertirnos en una especie multiplanetaria aumentará enormemente la vida útil probable de la conciencia, ya que ya no pondremos todos nuestros huevos, literal y metabólicamente, en un solo planeta".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, Starship sigue estando lejos de ser operativo. Los organismos reguladores estadounidenses inmovilizaron el cohete después de que la compañía perdió el control de su propulsor durante un vuelo de prueba en mayo. Para convertirlo en un sistema de transporte confiable se necesitarán avances técnicos, incluyendo la capacidad de reabastecer la nave espacial mientras se encuentra en órbita.

Impulsado por 33 de los motores propulsores Raptor de la compañía, Starship eclipsa incluso al cohete Saturno V que la NASA utilizó en las misiones lunares Apolo.

"El Starship es fundamental para todos los proyectos futuros que SpaceX quiera llevar a cabo", dijo Caleb Henry, analista de Quilty Space.

SpaceX sostiene que sus actuales cohetes Falcon no pueden respaldar muchos de sus planes futuros. La compañía ha señalado que ni su Falcon 9 ni su Falcon Heavy pueden desplegar su próxima generación de satélites Starlink a la escala requerida ni respaldar propuestas para centros de datos basados en el espacio exterior.

La compañía ha logrado algunos avances. En octubre de 2024 capturó con éxito un propulsor en su regreso a la plataforma de despegue utilizando brazos mecánicos gigantes, conocido como "Mechazilla", en sus instalaciones de Starbase, en Texas, un hito en su esfuerzo por crear un sistema de lanzamiento rápidamente reutilizable.

Durante la última década, SpaceX ha convertido los propulsores reutilizables de una idea polémica en la base del mercado de lanzamientos comerciales. El Falcon 9 ha realizado cientos de misiones, ha ayudado a reducir los costos de lanzamiento y ha consolidado a la compañía como el proveedor dominante de acceso comercial al espacio.

"SpaceX no ha tenido motivos para bajar sus precios", dijo Greg Autry, vicerrector adjunto de la Universidad de Florida Central. "La demanda del mercado supera actualmente la capacidad".

Esa posición ha ayudado a SpaceX a desarrollar Starlink, la red de banda ancha por satélite que se ha convertido en uno de los negocios más importantes de la compañía. El servicio cuenta actualmente con más de 10 millones de clientes en todo el mundo y generó US$4.4 mil millones en ingresos operativos el año pasado.

SpaceX dice que Starship es necesario para seguir expandiendo la red, ya que le permitirá lanzar satélites más grandes y con mayor capacidad que los que pueden transportar sus cohetes actuales.

Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, la compañía debe superar varios obstáculos de ingeniería.

SpaceX ha lanzado Starship 12 veces, utilizando los vuelos para probar componentes y sistemas clave. Varias misiones han terminado en fracaso, incluyendo incidentes en los que la compañía perdió el control del vehículo y cayeron restos sobre zonas del Caribe. Un cohete explotó en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de ignición.

Los contratiempos han puesto de relieve el desafío que representa construir un cohete de gran capacidad totalmente reutilizable. SpaceX no está sola. Sus rivales, entre ellos Blue Origin, de Jeff Bezos, y United Launch Alliance (ULA), también han encontrado dificultades para desarrollar sistemas de lanzamiento de próxima generación.

Incluso si Starship tiene éxito desde el punto de vista técnico, la magnitud de las ambiciones de SpaceX sigue siendo extraordinaria.

La compañía dice que Starship podrá llegar a transportar hasta 100 toneladas métricas de carga a la órbita y que las versiones posteriores serán capaces de transportar aún más. Esa capacidad le permitiría a la compañía lanzar satélites más grandes, transportar grandes cantidades de equipo más allá de la Tierra y apoyar proyectos que actualmente resultan inviables debido a los costos de lanzamiento.

Musk lleva años hablando de construir ciudades autosuficientes en Marte. Más recientemente, SpaceX les ha comunicado a los inversionistas que Starship también podría albergar enormes centros de datos en órbita diseñados para ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Esta visión refleja una de las hipótesis más llamativas de los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía: que la infraestructura informática de IA podría trasladarse eventualmente al espacio, donde el acceso a la energía solar es ilimitado.

"Mi predicción es que, dentro de 36 meses, el lugar más barato para instalar IA será, por mucho, el espacio", dijo Musk en febrero, impulsado por el aumento de los costos de la energía y de la infraestructura asociada a los centros de datos en la Tierra.

Los analistas de SemiAnalysis han argumentado que los centros de datos orbitales siguen siendo considerablemente más caros que las alternativas terrestres y que requerirían grandes avances en ingeniería y ciencia de los materiales antes de ser comercialmente viables.

El desafío no es simplemente construir Starship. Es operar el sistema a una frecuencia que ningún proveedor de lanzamientos ha logrado. A lo largo de su historia, SpaceX ha transportado miles de toneladas de carga útil a la órbita. Hacer realidad sus planes más ambiciosos requeriría lanzar cantidades mucho mayores de material, potencialmente a través de varios miles de vuelos de Starship cada año.

La disposición de la compañía a asumir riesgos y a realizar pruebas rápidas le ha permitido avanzar más rápido que sus competidores. Pero el futuro que se les presenta a los inversionistas —el de una humanidad que extiende su presencia por todo el sistema solar— depende de que se demuestre que Starship puede convertirse en un medio confiable y rutinario para llegar al espacio.

"¿Es factible lanzar 5,000 vuelos al año? Nadie lo sabe todavía", añadió Henry, de Quilty Space. "SpaceX ha sentado precedentes en la industria y ha dado giros radicales en múltiples ocasiones".

(Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

Financial Times El Financial Times (FT) es reconocido globalmente como una de las organizaciones de noticias más importantes, destacada por su autoridad e integridad editorial. Fundado en 1888, ha evolucionado de ser un diario enfocado en Londres a convertirse en una corporación mediática global. El 93% de sus lectores son digitales. Ver más