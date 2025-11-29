La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que el cargamento de 1, 497 paquetes, ocupado mediante una operación conjunta y combinada, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, resultaron positivo a sustancias controladas.

De acuerdo al análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el alijo confiscado en las costas de la provincia Peravia, tuvo un peso total de 1,559 kilogramos (más de 1.5 toneladas) de cocaína.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras los detenidos (dos dominicanos y un colombiano) serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

Las autoridades dominicanas, con apoyo de agencias internacionales, han reforzado las labores operativas y de inteligencia, logrando golpear a las redes de narcotráfico que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.

