La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) entregaron a las autoridades norteamericanas a un dominicano acusado de fraude y lavado de activos.
Se trata de Miguel Angel Fortuna Solano, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde custodiado por oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos, para responder las acusaciones que pesan en su contra.
En un comunicado, la DNCD explicó que el dominicano es requerido por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito de Nueva Jersey, que le acusa de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, así como asociación delictuosa para lavado de activos, en violación a varios artículos del Código de Estados Unidos.
Fortuna Solano, extraditado mediante el decreto 567-25, fue capturado en septiembre de este año por equipos operacionales y agentes de la Policía, en la provincia de Dajabón, atendiendo a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
La captura y entrega del dominicano se traduce en el fortalecimiento de la cooperación de República Dominicana, con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos.
Compartir esta nota