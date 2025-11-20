Las autoridades dominicanas a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), extraditaron a un dominicano, acusado de asesinato en primer grado y otros cargos, en Puerto Rico.

Se trata de Juan Elías Zorrilla Pereyra, quien fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), quienes lo trasladaron en un vuelo comercial hacia la vecina isla, para ser presentado ante un Tribunal de Primera Instancia.

El dominicano de 40 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas y porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico.

Zorrilla Pereyra, fue arrestado mediante una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, durante un operativo en el sector la Gina del municipio de Miches, provincia de El Seibo y fue extraditado a Puerto Rico, mediante decreto 538-25, emitido por el Poder Ejecutivo.

Las autoridades dominicanas mantienen una estrecha colaboración con los países aliados, lo que se traduce en el éxito de las operaciones de búsqueda, captura, extradición o deportación de prófugos de la justicia internacional.

