El Ministerio Público arrestó, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores de Migración, a un hombre que era buscado por su vinculación con un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína decomisado en San Pedro de Macorís.

Alejandro José Sarita Peralta, arrestado mediante la orden judicial número (AJ0037712), en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), trataba de salir del país en un vuelo comercial con destino a Nueva York, Estados Unidos.

En junio de este año 2025, la DNCD incautó, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína (más de 1.3 toneladas), durante una operación conjunta y combinada, en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís.

En el lugar se decomisó una embarcación, con tres motores fuera de borda, 46 sacos con los paquetes de la droga, tres pacas de marihuana, tanques de combustibles, dos yipetas y una camioneta, un cargador para fusil calibre 5.56, entre otras evidencias.

Sarita Peralta será presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente de la provincia de San Pedro de Macorís para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público y la DNCD persiguen a otros implicados en el cargamento retenido el pasado 10 de junio de este 2025, en medio de un tiroteo.

