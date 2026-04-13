Alerta en 28 provincias por lluvias, inundaciones y deslizamientos

El Centro de Operaciones de Emergencias modificó y sostuvo los niveles de alerta amarilla y verde este lunes 13 de abril, ante el avance de sistemas nubosos con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

El COE confirmó que 23 provincias permanecen en alerta amarilla y 5 en alerta verde por riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La medida fue adoptada en cumplimiento del protocolo interinstitucional entre el INDRHI, el INDOMET, la SGN y el propio COE, y se sustenta en lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. Según el INDRHI, los suelos acumulan cinco días consecutivos de precipitaciones, lo que eleva significativamente el riesgo de crecidas e inundaciones.

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Situación meteorológica

De acuerdo con los boletines del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para nuevas precipitaciones. Para el mediodía de este lunes se registraban campos nubosos de gran desarrollo vertical con ecos de lluvia de distintas intensidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias con mayor actividad meteorológica reportada incluyen La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Samaná, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Espaillat, entre otras. El COE prevé que las precipitaciones se extiendan e intensifiquen durante la tarde.

Provincias bajo alerta

Alerta Amarilla (23 provincias)

Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Montecristi, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná.

Alerta Verde (5 provincias)

San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

Condiciones marítimas

El Indomet recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con extrema precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales. También se advierten episodios frecuentes de visibilidad reducida, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.

Recomendaciones del COE

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta, por la turbiedad y el caudal de las aguas.

Los residentes en zonas de alto riesgo próximas a cuerpos de agua deben mantenerse atentos y tomar medidas de precaución ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional o Cuerpos de Bomberos a través del Tel: 809-472-0909, el 9-1-1 o el 462 de la OGTIC.

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