La Fundación Manos Unidas por el Autismo alertó sobre las limitaciones que persisten en el sistema educativo dominicano para garantizar la inclusión plena de personas con autismo, al tiempo que reiteró la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y acompañamiento.

El planteamiento fue realizado durante la undécima caminata “Dale Color a Mi Vida”, celebrada este domingo en el Jardín Botánico Nacional, donde participaron familias, voluntarios y representantes de distintos sectores.

La presidenta de la fundación, Odille Villavizar, señaló que aún existen barreras que dificultan la integración de estudiantes con autismo desde la educación inicial hasta la universitaria.

“Muchos niños, jóvenes y adultos con autismo no cuentan con las medidas de accesibilidad, ajustes razonables y acompañamiento necesario en los distintos niveles de enseñanza”, expresó.

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Villavizar indicó que entre los principales retos se encuentran la formación de docentes, la disponibilidad de recursos y tecnología de apoyo, así como la adecuación de espacios educativos.

La actividad tuvo como lema “La educación es un derecho y debe ser para todos”, con el objetivo de promover una mayor conciencia sobre la inclusión educativa.

La caminata recorrió dos kilómetros y contó con el respaldo de entidades públicas y privadas, además del aval del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

La organización afirmó que continuará impulsando acciones para promover la inclusión de las personas con autismo en el sistema educativo y en otros ámbitos de la sociedad.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más