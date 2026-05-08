El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto 309-26 que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La iniciativa también contempla la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro y fortalezca la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano.

Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirmó que el Decreto 309-26 mantiene intacta la intención del Gobierno de avanzar hacia una transformación del sistema educativo dominicano sin una discusión científica y profundamente vinculada a la realidad nacional.

Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, sostuvo que el nuevo decreto “demuestra la desesperación y el compromiso que tiene el presidente con la agenda internacional y con sectores empresariales interesados en entregarle el sistema educativo dominicano al capital privado”.

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El gremio educativo señala estas preocupaciones

El Gobierno continúa negándose a realizar una verdadera gran consulta nacional con todos los actores del sistema educativo.

La consulta incluiría a maestros, estudiantes, familias, universidades, investigadores y organizaciones sociales.

El objetivo es determinar científicamente cuáles son las causas que impiden mayores avances en los aprendizajes.

También busca establecer cómo garantizar un uso eficiente de los recursos provenientes del 4 % para la educación.

“Entendemos que el objetivo es utilizar el dinero del 4 % para financiar la educación privada y reducir progresivamente la inversión en la educación pública”, manifestó De La Rosa.

La ADP consideró que no existe ninguna justificación, pedagógica ni administrativa que demuestre que la simple integración de dos instituciones que históricamente han presentado múltiples deficiencias vaya a producir mejores resultados en la calidad educativa nacional.

El gremio insistió en que la verdadera transformación educativa debe orientarse hacia la construcción de un nuevo currículo.

Planteó que ese currículo debe estar contextualizado con la realidad social, económica y cultural de República Dominicana.

También señaló que se deben tomar en cuenta las particularidades de cada provincia, municipio y comunidad educativa.

¿Qué dijo Luis Miguel de Camps?

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la transformación educativa que necesita República Dominicana requiere visión, articulación y capacidad de ejecución, al referirse a la reforma impulsada por el presidente Luis Abinader.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que el decreto emitido por el mandatario busca promover una reforma orientada a la calidad, la innovación y a conectar la educación con el desarrollo nacional.

“La transformación educativa que necesita República Dominicana requiere visión, articulación y capacidad de ejecución. El decreto emitido por el presidente @luisabinader es para impulsar una reforma orientada a la calidad, la innovación y conectar la educación y el desarrollo”, escribió.

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