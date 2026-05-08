El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, recorrió de sur a norte la frontera dominico-haitiana para supervisar los controles migratorios y la capacidad operativa de la institución en los pasos formales de Elías Piña y Dajabón.

El recorrido, realizado este jueves 7 de mayo, tuvo como propósito fortalecer los mecanismos con los que la Dirección General de Migración (DGM) regula el flujo diario de personas en estas zonas de alta actividad comercial. Lee Ballester supervisó, junto a los directores de Inteligencia y Control Migratorio, los procesos de biometrización y el control de acceso a los mercados binacionales, en coordinación con las instituciones de seguridad y defensa.

Durante el recorrido, el director estuvo acompañado por el experto en tecnología Porfirio López Nieto, con quien analizó tres ejes prioritarios: el fortalecimiento de las plataformas digitales en los puestos fronterizos, el aumento de la capacidad operativa y logística del personal desplegado, y la revisión de los protocolos para un control más eficiente, seguro y respetuoso de los derechos humanos.

Registro biométrico obligatorio en 60 a 90 días

Lee Ballester adelantó su visión de instalar contenedores equipados con estaciones de registro biométrico en la frontera para regular el acceso a los mercados binacionales. "En un plazo de 60 a 90 días, solo podrán ingresar quienes estén debidamente registrados en la base biométrica de la institución", afirmó el funcionario.

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Explicó, además, que esos registros serán depurados mediante la interoperabilidad —la capacidad de distintos sistemas y aplicaciones para intercambiar información entre sí— con diversas bases de datos institucionales. Este mecanismo permitiría, entre otras medidas, impedir el acceso de menores de edad a los mercados binacionales. En paralelo, se prevé la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar el control fronterizo.

Nuevas oficinas con tecnología de última generación

El titular de la DGM también evalúa ampliar el recurso humano de la institución, de cara a la instalación de nuevas oficinas tipo furgón —equipadas con tecnología de última generación— en Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón.

Durante el recorrido, Lee Ballester sostuvo encuentros con miembros de las unidades operativas, de reacción rápida e inteligencia migratoria desplegados en la zona.