La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó que un vehículo que transportaba personal de su Oficina Regional de Higuamo sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba por la carretera Consuelo-Hato Mayor.

De acuerdo con un informe preliminar de la institución, 16 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud, donde reciben atención médica.

Supérate indicó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales como consecuencia del accidente.

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La entidad expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares, al tiempo que aseguró que mantiene el acompañamiento y apoyo al personal involucrado en coordinación con los centros médicos y organismos de emergencia.

La institución señaló que continuará ofreciendo información oficial a medida que se disponga de datos confirmados sobre el caso.

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