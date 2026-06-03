La Dirección General de Migración (DGM) informó el fallecimiento del agente migratorio Snayder Almánzar Mena, de 20 años, quien permanecía ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado 31 de mayo en la intersección de las avenidas Jiménez Moya e Independencia, en el Distrito Nacional.

Según explicó la institución, Almánzar Mena formaba parte de una patrulla mixta integrada por agentes de la DGM y miembros de las Fuerzas Armadas que iniciaban labores de interdicción migratoria cuando fueron impactados por un vehículo Porsche blanco que, presuntamente, transitaba a alta velocidad y cruzó un semáforo en rojo.

Seis integrantes de la patrulla resultaron heridos

La patrulla estaba compuesta por seis agentes de Migración y cinco miembros del Ejército de República Dominicana. Como resultado de la colisión, dos agentes migratorios y cuatro militares sufrieron lesiones de diversa consideración.

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El agente fallecido presentó un trauma craneoencefálico severo y murió a causa de un shock hipovolémico. Tras el accidente, fue trasladado junto a los demás heridos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde fue sometido a una cirugía craneal que no logró superar.

Almánzar Mena pertenecía a la tercera promoción de agentes de la DGM, graduada en el año 2025.

Conductor permanece detenido

La DGM indicó que el conductor del vehículo involucrado fue sometido a una prueba de alcoholimetría, la cual resultó positiva. Desde entonces permanece detenido a la espera del proceso judicial correspondiente.

Asimismo, la institución informó que un soldado del Ejército de República Dominicana continúa ingresado en el referido centro de salud, pendiente de ser sometido a una intervención quirúrgica.

Migración expresa condolencias

La Dirección General de Migración manifestó su profundo pesar por la muerte del joven agente y expresó sus condolencias a los familiares de Almánzar Mena.

La entidad destacó que la pérdida representa un duro golpe para todo el personal de la institución y elevó oraciones por el descanso eterno de quien calificó como un valioso miembro de la entidad.

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