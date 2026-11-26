El presidente Luis Abinader negó este jueves haber tenido contacto con el empresario Eliezer Salvador, y rechazó que haya intervenido en asuntos judiciales durante sus más de seis años de Gobierno.

El mandatario respondió a los señalamientos que surgieron a raíz de las declaraciones de la comunicadora Camila García Durán, quien denunció una supuesta protección de las autoridades a Salvador.

"Ni conozco, ni nunca he visto en mi vida, ni nunca he tenido contacto con esa persona a la que denomina Chey. Nunca he tenido ningún contacto con él, ni mucho menos hemos tenido ningún intercambio", expresó Abinader al responder preguntas de los periodistas.

El gobernante también negó que su despacho haya recibido una orden de extradición relacionada con Salvador y afirmó que el país actúa con rapidez ante ese tipo de solicitudes.

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"Hemos sido señalados como el país que más rápido actúa en órdenes de extradición. Una extradición no dura tres días en mi oficina y no tenemos orden de extradición. Así que esa es la pura verdad", declaró.

Explicó que conoció los detalles del caso luego de recibir, la noche del miércoles, un video enviado por la periodista Camila García. Dijo que el material le provocó indignación y molestia, por lo que decidió comunicarse con el padre de la comunicadora, el doctor Roberto García.

El presidente aseguró que desconocía el altercado que habría ocurrido el año pasado entre Salvador y el hermano de la periodista. Agregó que, de haber conocido la situación en ese momento, habría recomendado que no retiraran la querella presentada.

"Si en ese momento lo hubiese conocido, me hubieran llamado; le digo que no retiren la querella. Ellos no debieron retirar esa querella nunca", manifestó.

Asimismo, Abinader retó a cualquier fiscal a demostrar que ha recibido una llamada suya para intervenir en un proceso judicial.

"En mis más de seis años de Gobierno, yo no me involucro en temas de justicia y mucho menos en temas que tengan que ver con agresión. Nunca me he involucrado y reto a alguien, a algún fiscal, que diga que yo lo haya llamado. No estoy hablando de ese caso, que ya se desmintió, sino también en términos generales", sostuvo.

Camila García: Abinader "desconocía lo ocurrido"

Por su parte, la comunicadora Camila García Durán subió posteriormente un video a la red social Instagram para aclarar que habló con el presidente de la República en una llamada telefónica y el mandatario le explicó que no conocía a Ezequiel Salvador.

"Le di mi palabra al presidente Luis Abinader de que haría pública esta aclaración. En conversación con mi padre y conmigo, nos dijo (Luis Abinader) que desconocía lo ocurrido con mi hermano el 29 de septiembre de 2025 y que nunca ha tenido comunicación, por ninguna vía, con Eliezer Salvador, «el Chey»", publicó la comunicadora.

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