La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la resolución emitida el 23 de julio de 2026 por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el proceso seguido contra Juan Francisco Álvarez Carbuccia.

Mediante la Resolución penal núm. 501-2026-SRES-00478, emitida este jueves 26 de noviembre de 2026, los jueces confirmaron en todas sus partes la decisión impugnada por el órgano persecutor, al considerar los argumentos de hecho y de derecho desarrollados en la sentencia.

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El recurso había sido presentado el 5 de agosto de 2026 por la PEPCA, a través de su titular, Mirna Ortiz Fernández, conjuntamente con los procuradores fiscales Miguel Collado García y Jonathan Pérez Fulcar.

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La decisión fue adoptada por unanimidad de votos por los magistrados Daisy Indhira Montás Pimentel, jueza presidenta en funciones; Rafael A. Báez García y Clara L. Almonte Gómez, integrantes de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En el segundo punto de su dispositivo, el tribunal decidió eximir a la parte recurrente del pago de las costas generadas durante el proceso de apelación, conforme a las razones expuestas en la sentencia.

Asimismo, ordenó al secretario de la sala realizar las notificaciones correspondientes a las partes involucradas y dejó constancia de que la decisión estaba disponible para su entrega el día de su lectura integral.

Álvarez Carbuccia, quien se desempeñaba como director administrativo y financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), figura entre los procesados en el caso relacionado con el presunto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, en el que también están acusados Hugo Beras, Jochi Gómez y otras personas.

Decisión puede ser recurrida en casación

La resolución establece que contra esta decisión procede el recurso de casación, de conformidad con las disposiciones de los artículos 441 y siguientes del Código Procesal Penal.

El documento precisa que el plazo para presentar dicho recurso comienza a partir de la lectura integral de la sentencia, realizada este 26 de noviembre.

La audiencia de apelación había concluido el 20 de octubre de 2026, cuando las partes presentaron sus conclusiones al fondo. Inicialmente, el tribunal fijó la lectura integral para el 18 de noviembre, pero posteriormente prorrogó la fecha hasta este jueves, mediante el Auto núm. 501-2026-TAUT-00265.

Con este fallo, la Corte mantiene vigente la resolución dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el pasado 23 de julio, al desestimar la impugnación presentada por el Ministerio Público.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más