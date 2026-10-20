La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el próximo 18 de noviembre el fallo sobre el recurso del Ministerio Público contra la decisión que ordenó el pago de RD$ 7,560,000 a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, luego de que la devolución de los bienes decomisados se produjera fuera del plazo establecido judicialmente.

El Ministerio Público busca revocar la decisión que ordenó a la Procuraduría General de la República pagar RD$ 7,560,000 por la devolución tardía de bienes incautados al imputado en el caso de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El tribunal está presidido por la magistrada Indhira Montás e integrado por Rafael Báez y Clara Luz Almonte.

La decisión recurrida fue emitida por el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que ordenó a la Procuraduría General de la República pagar la suma por concepto de liquidación de una astreinte, debido a la devolución tardía de los bienes.

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A la salida de la audiencia, el abogado de Álvarez Carbuccia, John Frías, explicó que, de los 16 bienes retenidos a su representado, 15 ya fueron devueltos y todavía está pendiente la entrega de un teléfono celular.

Según Frías, la devolución comenzó el 18 de mayo, un año, 11 meses y un día después de que un tribunal ordenara entregar los bienes. Para entonces, la defensa ya había iniciado el procedimiento para liquidar la astreinte.

El abogado defendió la condena y manifestó su confianza en que la Corte confirme el pago de RD$ 7,560,000, al sostener que todavía queda un bien pendiente de devolución.

Álvarez Carbuccia, quien se desempeñaba como director administrativo y financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), figura entre los procesados en el caso relacionado con el presunto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, en el que también están acusados Hugo Beras, Jochi Gómez y otras personas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más