La entidad anunció restricciones de estacionamiento y un operativo con grúas y unidades de Parquéate Bien. También informó cuáles avenidas estarán habilitadas para entrar y salir del recinto.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció restricciones de estacionamiento en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde este jueves 26 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, comenzarán las actividades de Villa Navidad 2026.
La institución informó que desplegará unidades del programa Parquéate Bien y grúas para realizar operativos permanentes en la zona y retirar los vehículos estacionados en lugares no permitidos.
La medida afectará a quienes se desplacen al evento en vehículos particulares, por lo que la Digesett exhortó a los asistentes a planificar su llegada y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.
Accesos al Centro Olímpico para Villa Navidad
En un video publicado en sus redes sociales, la Digesett detalló las vías habilitadas para la entrada y salida de vehículos y peatones:
- Avenida Máximo Gómez: entrada vehicular y peatonal.
- Avenida 27 de Febrero: entrada peatonal y salida vehicular.
- Avenida Ortega y Gasset: entrada y salida vehicular y peatonal.
- Avenida John F. Kennedy: entrada y salida vehicular y peatonal.
La entidad explicó que el dispositivo busca organizar la circulación en los alrededores del Centro Olímpico durante las actividades navideñas y reducir los inconvenientes para conductores y peatones.
La Digesett pidió a los ciudadanos respetar las disposiciones de tránsito y las orientaciones de los agentes desplegados en el área.
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