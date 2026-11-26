La entidad anunció restricciones de estacionamiento y un operativo con grúas y unidades de Parquéate Bien. También informó cuáles avenidas estarán habilitadas para entrar y salir del recinto.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció restricciones de estacionamiento en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde este jueves 26 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, comenzarán las actividades de Villa Navidad 2026.

La institución informó que desplegará unidades del programa Parquéate Bien y grúas para realizar operativos permanentes en la zona y retirar los vehículos estacionados en lugares no permitidos.

La medida afectará a quienes se desplacen al evento en vehículos particulares, por lo que la Digesett exhortó a los asistentes a planificar su llegada y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

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Accesos al Centro Olímpico para Villa Navidad

En un video publicado en sus redes sociales, la Digesett detalló las vías habilitadas para la entrada y salida de vehículos y peatones:

Avenida Máximo Gómez: entrada vehicular y peatonal.

entrada vehicular y peatonal. Avenida 27 de Febrero: entrada peatonal y salida vehicular.

entrada peatonal y salida vehicular. Avenida Ortega y Gasset: entrada y salida vehicular y peatonal.

entrada y salida vehicular y peatonal. Avenida John F. Kennedy: entrada y salida vehicular y peatonal.

La entidad explicó que el dispositivo busca organizar la circulación en los alrededores del Centro Olímpico durante las actividades navideñas y reducir los inconvenientes para conductores y peatones.

La Digesett pidió a los ciudadanos respetar las disposiciones de tránsito y las orientaciones de los agentes desplegados en el área.

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