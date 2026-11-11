El presidente Luis Abinader llamó a las autoridades policiales de distintos países a fortalecer el intercambio de información y coordinar acciones para enfrentar el crimen organizado transnacional, al considerar que las redes delictivas aprovechan las fronteras para extender sus operaciones y evadir la justicia.

"El crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional", expresó el mandatario durante la apertura de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), celebrada este miércoles en Santo Domingo.

Abinader sostuvo que las organizaciones criminales no pueden enfrentarse de manera aislada y que los países deben compartir información y mantener mecanismos de cooperación para impedir que quienes cometen delitos encuentren refugio en otras jurisdicciones.

El gobernante señaló que la seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo económico y la calidad de vida. «Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico. Sin seguridad ciudadana no hay calidad de vida. Sin seguridad ciudadana no hay felicidad ni paz entre los ciudadanos de cualquier país del mundo», manifestó.

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Abinader destaca estrategia de seguridad en República Dominicana

Durante su intervención, el presidente se refirió a la fuerza de tarea que su Gobierno comenzó a implementar en 2023, integrada por las principales autoridades responsables de combatir la delincuencia.

Explicó que sus integrantes se reúnen cada lunes para evaluar los problemas de seguridad, coordinar acciones y dar seguimiento a los resultados.

Según Abinader, el trabajo conjunto ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad en los últimos años, aunque reconoció que persisten desafíos.

"Un solo homicidio, un solo robo es demasiado para nuestro país", afirmó.

El mandatario también consideró que la cumbre permite intercambiar experiencias entre los organismos policiales, conocer prácticas que han funcionado y analizar estrategias que no han producido los resultados esperados.

Faride Raful destaca reforma policial y cooperación internacional

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió que delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el lavado de activos representan amenazas que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas.

Raful también destacó el proceso de transformación de la Policía Nacional impulsado desde 2021, que, según explicó, busca modernizar la formación, la doctrina y la relación de los agentes con la ciudadanía.

La funcionaria informó que la Cámara de Diputados tenía en agenda la ratificación del Tratado de Brasilia, instrumento que otorgaría personalidad jurídica propia a AMERIPOL.

Asimismo, indicó que del encuentro se espera una Declaración de Santo Domingo con compromisos de cooperación, intercambio de inteligencia e información y persecución del delito.

Policía Nacional pide convertir cooperación en acciones

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, afirmó que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y las nuevas modalidades delictivas requieren respuestas coordinadas entre los organismos de seguridad.

Durante sus palabras de bienvenida, señaló que ningún Estado puede enfrentar estos desafíos de manera aislada y llamó a convertir el diálogo entre las instituciones en acciones concretas.

"Que nuestra unidad se traduzca en acción y nuestra cooperación en seguridad para las Américas", expresó.

Rodríguez García también recibió la Orden de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), durante la actividad.

Abinader recibe condecoración de AMERIPOL

En el marco de la cumbre, el presidente Luis Abinader recibió la Gran Orden Extraordinaria de AMERIPOL, una distinción que la organización otorgó en reconocimiento a su compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación policial internacional.

La condecoración fue impuesta por el secretario ejecutivo de AMERIPOL y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

El funcionario chileno destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los cuerpos policiales ante la diversificación de las actividades criminales y el uso de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones delictivas.

Araya Zapata consideró que ninguna institución puede enfrentar por sí sola esas amenazas y llamó a consolidar mecanismos de confianza e intercambio de información.

Organismos internacionales participan en la cumbre

La XVI Cumbre de AMERIPOL reúne a representantes de las 39 instituciones policiales que integran el organismo, además de delegaciones de otras entidades internacionales.

Entre los organismos participantes figuran la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

También asisten representantes de instituciones policiales y organismos de seguridad de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Australia y la República de Corea, entre otros países.

La agenda contempla el intercambio de estrategias contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, así como la elección de la nueva Presidencia de AMERIPOL para el período 2027-2028.

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