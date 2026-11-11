El canciller de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, afirmó que la estabilidad democrática no puede imponerse mediante decisiones gubernamentales, sino que debe construirse a partir de resultados que permitan a la ciudadanía reconocer sus beneficios.

"La estabilidad democrática ni se decreta ni se impone, se cultiva y solo echa raíces profundas cuando la gente prueba sus frutos", expresó durante la inauguración del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado en Miami Dade College.

Al referirse a la importancia de estos encuentros, Bisonó señaló que constituyen un espacio para las voces comprometidas con la libertad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de las Américas.

Durante su intervención, el funcionario abordó los desafíos que enfrenta la democracia en la región y planteó que uno de los principales debates actuales gira en torno a la relación entre el Estado de derecho y la estabilidad política.

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"Vivimos en una región que conoce las consecuencias de la inestabilidad política y la inseguridad, por lo que nuestras sociedades tienen una legítima aspiración al orden y la certidumbre. Sin embargo, crece la percepción de que esas aspiraciones ya no pueden alcanzarse mediante las instituciones democráticas", manifestó.

Bisonó advirtió sobre el resurgimiento de propuestas autoritarias que prometen estabilidad a cambio de limitar las libertades ciudadanas.

"Y vuelve a resonar el llamado a un autócrata benévolo que, aun restringiendo las libertades ciudadanas, prometa garantizar la paz", señaló.

El canciller consideró que esa percepción debe ser atendida y que constituye un error descartarla mediante argumentos filosóficos que, a su juicio, pueden aumentar la distancia entre los representantes políticos y la ciudadanía.

A su entender, la respuesta debe sustentarse en resultados concretos que demuestren que la democracia y la estabilidad no son valores contrapuestos, sino condiciones que pueden fortalecerse mutuamente para garantizar la paz social.

"Defender el debido proceso jamás debe confundirse con una apología de la ineficiencia gubernamental, ni el respeto a las garantías constitucionales debe servir como excusa para la incapacidad de aplicar la ley", sostuvo.

Al referirse a la experiencia dominicana, Bisonó afirmó que el país ha demostrado que es posible enfrentar la criminalidad sin renunciar a las garantías constitucionales.

"En República Dominicana hemos demostrado que la democracia puede actuar con firmeza frente a la criminalidad, protegiendo a sus ciudadanos sin renunciar a los límites que distinguen el ejercicio legítimo del poder de la arbitrariedad", expresó.

También destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y escuchar sus reclamos, aunque ello no implique necesariamente estar de acuerdo con todas sus demandas.

Sobre el Diálogo Presidencial

Bisonó agradeció la invitación al XI Diálogo Presidencial y destacó la trayectoria del Grupo IDEA en la promoción del intercambio entre dirigentes políticos de la región.

"Son pocas las iniciativas que representan con tanta claridad el valor de la experiencia puesta al servicio de los grandes ideales como es el Diálogo Presidencial. Durante más de una década, IDEA ha reunido a destacados líderes de nuestra comunidad iberoamericana, demostrando que la fidelidad a los ideales, cuando es verdadera, dura mucho más que los períodos de gobierno", manifestó.

En la actividad participaron la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega; el presidente del Grupo IDEA, Nelson Merzehane; el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

También estuvieron presentes los expresidentes Hipólito Mejía, de República Dominicana; Álvaro Uribe, de Colombia; Tuto Quiroga, de Bolivia; y Laura Chinchilla, de Costa Rica, entre otras personalidades de América.

Asimismo, asistió el embajador dominicano Jatzel Román, integrante del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro de la directiva del Movimiento Mundial por la Democracia (World Movement for Democracy).