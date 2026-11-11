Las magistradas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron recusadas este miércoles por abogados de varios imputados en el caso Calamar, quienes cuestionan su imparcialidad para continuar con el conocimiento del juicio de fondo.

La solicitud será remitida a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, instancia que deberá decidir si acoge o rechaza la recusación presentada contra las dos juezas.

A raíz del incidente, el tribunal recesó la audiencia y fijó su continuación para el próximo 18 de noviembre.

Defensa cuestiona imparcialidad de las juezas

El abogado Carlos Mesa explicó que la recusación se fundamenta en lo que calificó como una falta de coherencia procesal, al considerar que ambas magistradas han adoptado decisiones que, a su juicio, comprometen su imparcialidad.

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Mesa recordó que las juezas rechazaron una solicitud de extinción de la acción penal presentada a favor de sus representados, pese a que, según afirmó, la presidenta del tribunal había reconocido que el plazo legal del proceso estaba vencido.

Asimismo, cuestionó el desglose del proceso respecto a Roberto Santiago Mogor, junto a Jahaira Vitón Evangelista, Ramón David Hernández y cuatro razones sociales vinculadas a los hechos investigados.

El jurista alegó que esa decisión produjo una desigualdad procesal, debido a que su representado no había faltado anteriormente a las audiencias, mientras que otros imputados habían obtenido aplazamientos por razones médicas.

"Nosotros entendemos que la Corte va a acoger esta recusación porque está bien fundamentada", expresó Mesa.

El abogado también sostuvo que sus representados no tienen querellantes particulares constituidos en el proceso y cuestionó la legitimidad del Ministerio Público y de los abogados del equipo de recuperación del patrimonio público para actuar en esa condición.

Ministerio Público denuncia deslealtad procesal

Por su parte, el fiscal Melbin Romero calificó la recusación como un acto de deslealtad procesal de la defensa y aseguró que el tribunal incluso advirtió al abogado sobre la posible aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 135 del Código Procesal Penal.

Romero explicó que el Ministerio Público acudió a la audiencia con la intención de continuar el conocimiento del juicio y que solicitó el desglose de uno de los imputados debido a su condición de salud, para evitar que esa situación impidiera avanzar con el proceso respecto a los demás acusados.

Indicó que el tribunal acogió la solicitud por razones humanitarias y que, posteriormente, la defensa recusó a las magistradas al cuestionar su facultad para continuar conociendo el expediente.

"Lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal", manifestó el representante del Ministerio Público.

El fiscal valoró que el tribunal advirtiera a la defensa sobre las posibles consecuencias de incurrir nuevamente en actuaciones que considere contrarias a la lealtad procesal.

La recusación deberá ser examinada ahora por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras el conocimiento del juicio de fondo permanece suspendido hasta el 18 de noviembre.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más