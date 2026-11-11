La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada contra las magistradas Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez Noboa, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado que conoce el juicio de fondo del caso Calamar. La decisión elimina el impedimento procesal que mantenía paralizado el proceso contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y los demás imputados.

La recusación fue presentada por el imputado Juan Tomás Polanco, en medio de desacuerdos con decisiones adoptadas durante el conocimiento del juicio, entre ellas una solicitud de extinción de la acción penal.

Tras conocerse el fallo de la Corte de Apelación, los abogados querellantes informaron que había desaparecido el obstáculo que impedía continuar con el juicio. También comunicaron que algunas víctimas habían depositado formalmente desistimientos de sus acciones.

En tanto, durante la audiencia, el Tercer Tribunal Colegiado rechazó un recurso de oposición presentado por la defensa contra la decisión de separar del juicio a Roberto Santiago Moquete Ortiz por razones de salud.

Los abogados alegaron que la medida vulneraba el principio de igualdad y colocaba en estado de indefensión a otros procesados que comparten representación legal. Por esa razón, solicitaron que la separación se extendiera a los demás acusados.

Sin embargo, las magistradas consideraron que las condiciones médicas de cada imputado deben evaluarse de manera individual, tomando en cuenta su estado de salud, las posibilidades de reincorporación al proceso y el impacto de sus ausencias en el desarrollo del juicio y el cumplimiento del plazo razonable.

El tribunal explicó que los informes médicos presentados sobre Roberto Santiago Moquete Ortiz evidencian limitaciones motoras, necesidad de terapia física y evaluaciones pendientes para determinar un posible deterioro cognitivo. Estas condiciones, según la valoración de las juezas, apuntan a una alta probabilidad de que el imputado no pueda reincorporarse al proceso en el tiempo requerido.

Respecto a Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, el tribunal había reservado inicialmente su decisión hasta que concluyera la licencia médica que le fue otorgada. Posteriormente, también dispuso su separación del juicio por razones de salud.

Las magistradas descartaron, además, que la separación de los imputados provocara indefensión a las personas jurídicas involucradas en el proceso, al considerar que estas mantienen su representación legal.

Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado declaró admisible el recurso de oposición en cuanto a la forma, pero lo rechazó en cuanto al fondo y dispuso la continuación del juicio.

El pasado 10 de octubre, el tribunal también había separado del proceso a Rafael Porfirio Calderón Martínez por motivos de salud y reservado su decisión sobre Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana hasta que concluyera su licencia médica.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más