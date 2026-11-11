Peajes electrónicos sin detenerse: cómo funcionarían, cómo pagarías y qué pasaría si no pagas

Los conductores de República Dominicana podrían atravesar las estaciones de peaje sin detener sus vehículos para realizar el pago, mediante un sistema electrónico que identificaría automáticamente los automóviles. Sin embargo, quienes incumplan con el pago enfrentarían multas equivalentes a cinco, diez y veinte veces el valor del peaje, con sanciones mínimas de RD$500 y RD$5,000, dependiendo de la infracción.

Estos son algunos de los cambios contemplados en un proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo ante el Senado el 4 de noviembre de 2026, que busca modificar la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para modernizar el sistema de cobro y establecer sanciones por evasión.

La propuesta también contempla un plazo de 30 días para pagar determinados peajes electrónicos sin recargos, así como restricciones para renovar el marbete, obtener placas o realizar traspasos de vehículos cuando existan deudas o multas firmes y exigibles.

¿Cómo funcionarían los peajes sin detenerse?

El proyecto propone implementar el sistema conocido como Free Flow o flujo libre, una modalidad de cobro electrónico que permite a los vehículos atravesar los puntos de peaje sin tener que detenerse frente a una caseta o esperar que se levante una barrera.

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Para identificar cada automóvil, se utilizarían dispositivos de telepeaje, cámaras de lectura automática de placas y otros mecanismos tecnológicos capaces de registrar el paso del vehículo.

Los equipos podrían captar información como la placa, la fecha, la hora y el punto de cobro. También se contemplan elementos complementarios de identificación, como la marca, el modelo y el color del automóvil.

De esta manera, el tránsito quedaría registrado en el sistema y el importe correspondiente podría cobrarse electrónicamente o quedar pendiente de pago, según las condiciones del usuario.

El director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, explicó durante la presentación de la iniciativa que ya se realizó un plan piloto en el peaje de Las Américas, donde se proyecta implementar durante 2027 un modelo que combine carriles electrónicos sin barreras con casetas tradicionales.

Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Maireni Rivas Polanco, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Hostos Rizik Lugo, director del Fideicomiso RD Vial, durante la entrega del proyecto de ley que busca modernizar el cobro de peajes.

¿Qué pasaría con quienes no tengan Paso Rápido?

Los conductores que no dispongan de Paso Rápido también podrían utilizar los peajes, aunque la forma de pago dependería del sistema habilitado en cada estación.

En los puntos que mantengan casetas tradicionales, los usuarios podrían continuar pagando en efectivo u otros medios autorizados. En cambio, quienes atraviesen un punto de flujo libre sin una cuenta de telepeaje, sin saldo suficiente o dispositivo válido tendrían la posibilidad de pagar posteriormente, utilizando el registro del vehículo.

El proyecto contempla mecanismos de pago electrónicos, bancarios y presenciales para facilitar que los usuarios puedan saldar los importes pendientes.

La iniciativa también reconoce las cuentas y dispositivos actuales de Paso Rápido, por lo que estos continuarían siendo válidos dentro del nuevo régimen, aunque sus titulares tendrían que actualizar sus datos conforme a las disposiciones del reglamento.

¿Cuánto tiempo tendrían los conductores para pagar?

Una de las principales disposiciones de la iniciativa establece un plazo de 30 días para completar el pago sin multas ni recargos cuando un vehículo atraviese un punto de flujo libre sin cuenta, saldo suficiente o dispositivo válido. El período comenzaría a contarse desde que el tránsito registrado esté disponible para consulta y pago mediante la placa del automóvil.

La propuesta establece que la autoridad tendría un máximo de cinco días desde el registro del tránsito para poner esa información a disposición del usuario. Además, cuando exista un domicilio electrónico registrado, deberá enviarse una notificación sobre el peaje pendiente y el plazo disponible para pagarlo.

Si la autoridad omite esa notificación en los casos previstos por el proyecto, no podría imponer la multa por falta de pago correspondiente a ese tránsito, aunque el conductor mantendría la obligación de pagar el peaje.

Una vez vencido el plazo de 30 días sin realizar el pago, se configuraría la infracción por evasión y podrían aplicarse las multas, los recargos y los intereses correspondientes.

¿Cuáles serían las multas por evadir los peajes?

El proyecto contempla tres niveles de sanciones económicas, dependiendo del tipo de infracción cometida.

Multa de cinco veces el valor del peaje, con un mínimo de RD$500: se aplicaría a quienes atraviesen un punto de cobro y no paguen el importe correspondiente dentro del plazo establecido. Por ejemplo, si el peaje cuesta RD$100, la multa sería de RD$500, sin incluir el monto originalmente adeudado.

Multa de diez veces el valor del peaje: correspondería a los conductores que utilicen un carril de flujo libre con un vehículo cuya categoría no esté autorizada para circular por ese punto.

Multa de veinte veces el valor del peaje, con un mínimo de RD$5,000: se aplicaría a infracciones más graves, como circular con la placa oculta, ilegible, alterada o sin placa, utilizar un dispositivo electrónico asignado a otro vehículo o manipular los sistemas de identificación para evitar el cobro.

Esta última sanción también abarcaría conductas como forzar, evadir o dañar las barreras, señales y equipos instalados en las estaciones. Cuando un mismo vehículo acumule varios tránsitos sin pagar durante un día, la iniciativa establece que se impondría una sola multa diaria, calculada sobre la suma de los peajes adeudados.

¿Qué pasaría si un conductor reincide?

Las sanciones podrían aumentar considerablemente cuando una persona vuelva a cometer una infracción dentro de los 12 meses posteriores a una sanción firme.

En el caso de la falta de pago, la multa aumentaría de cinco a 15 veces el valor del peaje. Para las demás infracciones, las sanciones se duplicarían, por lo que determinadas conductas podrían castigarse con multas equivalentes a 20 o 40 veces el importe del peaje, según corresponda.

El proyecto también contempla una reducción del 50 % de la multa para quienes paguen el peaje adeudado, los recargos, los intereses y la sanción dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta de infracción. Esta reducción sería distinta del plazo inicial de 30 días para pagar determinados peajes electrónicos sin multas.

¿Qué ocurriría si un conductor considera incorrecto el cobro?

Los usuarios tendrían derecho a consultar sus tránsitos, cargos y pagos, obtener comprobantes y presentar reclamaciones cuando consideren que se les ha atribuido un cobro incorrecto.

Las autoridades correspondientes dispondrían de 15 días hábiles para responder las reclamaciones, conforme a los procedimientos establecidos.

Cuando la reclamación se presente dentro del plazo de pago y cumpla las condiciones previstas, ese período quedaría suspendido respecto del cargo cuestionado.

Si se comprueba un error en la identificación del vehículo, la autoridad tendría que corregir los registros sin costo para el usuario.

¿Una deuda de peaje podría impedir renovar el marbete?

La iniciativa contempla que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pueda restringir determinados trámites vehiculares cuando existan deudas de peaje o multas.

Entre las gestiones que podrían verse afectadas figuran la expedición y renovación del marbete, así como los trámites relacionados con placas y traspasos de vehículos.

Esto supondría que una deuda pendiente por el uso de las estaciones de peaje podría tener consecuencias más allá del pago de una sanción económica.

Sin embargo, no cualquier cargo pendiente provocaría automáticamente una restricción. El proyecto excluye las obligaciones pagadas, anuladas, suspendidas o garantizadas, así como los cargos sometidos a reclamaciones que produzcan efectos suspensivos.

También establece la responsabilidad solidaria del conductor y del propietario registrado del vehículo por el pago del peaje, aunque contempla excepciones en casos como la venta o el robo del automóvil, siempre que se presenten las pruebas correspondientes.

¿Cuándo comenzarían a aplicarse los cambios?

Las nuevas disposiciones todavía no están vigentes, debido a que forman parte de un proyecto de ley que debe completar su discusión y aprobación en el Congreso Nacional antes de convertirse en legislación.

La propuesta establece una implementación gradual del régimen sancionador. Las multas por evasión y las restricciones a los trámites vehiculares comenzarían a aplicarse en cada punto de cobro cuando estén instalados y señalizados los equipos correspondientes y se encuentren habilitados los mecanismos de consulta, reclamación y pago.

Durante los primeros seis meses de operación del sistema sin barreras en cada punto de cobro, RD Vial podría sustituir las multas por advertencias, sin eliminar la obligación de pagar el peaje. De acuerdo con los planes anunciados por la institución, la modernización comenzaría con un modelo híbrido en Las Américas durante 2027, para posteriormente extenderse a otros corredores.

Rizik también ha planteado que algunas carreteras nuevas que entren en funcionamiento entre 2027 y 2028 podrían operar exclusivamente con sistemas electrónicos. El funcionario además aseguró que la modernización no contempla por sí misma un aumento de las tarifas de los peajes.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más