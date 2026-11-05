El Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley que busca establecer el cobro electrónico de peajes y sancionar a los conductores que evadan el pago, con multas que podrían alcanzar los RD$5,000 o superar esa cantidad, dependiendo de la infracción. La propuesta contempla modificar la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La legislación vigente, promulgada en 2017, contempla disposiciones relacionadas con las estaciones de peaje, aunque no desarrolla un sistema específico de cobro electrónico ni un régimen de sanciones por evasión mediante la modalidad Free Flow.

La iniciativa plantea que quienes atraviesen un peaje sin realizar el pago dentro del plazo establecido sean sancionados con una multa equivalente a cinco veces el valor del peaje, con un mínimo de RD5,000, para conductas como ocultar, alterar o utilizar de manera irregular la placa del vehículo, manipular los dispositivos de cobro o emplear un dispositivo de telepeaje asignado a otro automóvil.

Presidente del Senado Ricardo de los Santos con el proyecto de ley sobre peajes electrónicos. Senado de la República.

El proyecto establece un plazo de 30 días para que el propietario del vehículo pueda consultar y pagar el tránsito registrado antes de que se aplique la sanción. La propuesta también contempla mecanismos para que los usuarios revisen los cargos y presenten reclamaciones cuando consideren que se les atribuyó un paso por el peaje de manera incorrecta. Entre las medidas previstas figuran restricciones para realizar determinados trámites vehiculares, como la renovación del marbete o gestiones relacionadas con las placas y el traspaso de vehículos.

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La iniciativa también busca incorporar el sistema Free Flow, que permite el paso de los vehículos sin detenerse en cabinas de cobro, mediante dispositivos electrónicos y mecanismos de identificación. Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, el sistema se encuentra en fase piloto en el peaje de Las Américas y se proyecta implementar un modelo híbrido, con opciones de pago electrónico y físico, durante 2027. Algunas nuevas vías que entren en funcionamiento en 2027 y 2028 podrían operar exclusivamente con el sistema electrónico.

El proyecto fue recibido en el Senado y remitido a una comisión para su estudio, de acuerdo con la información divulgada por esa cámara legislativa. Por tanto, las multas y demás disposiciones planteadas no están vigentes: deberán completar el proceso de discusión y aprobación en el Congreso Nacional y ser promulgadas para convertirse en ley.