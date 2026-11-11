A cinco meses de la muerte de Arsenio Marte, sus familiares acudieron este martes a la Procuraduría General de la República para exigir una investigación sobre el accidente en el que perdió la vida y reclamar que el caso no quede impune.

Marte falleció la noche del 22 de mayo, tras ser impactado por una yipeta blanca en la avenida John F. Kennedy, frente a Leche Rica, en el sector Los Jardines del Norte. Según denunciaron sus familiares, el conductor abandonó el lugar después del accidente.

Al momento del hecho, Marte se desplazaba en una motocicleta mientras realizaba un servicio de Uber Moto, acompañado de una joven que sobrevivió al impacto con múltiples lesiones en el cuerpo y el rostro.

La familia informó que presentó una querella ante la Fiscalía de Tránsito, pero aseguró que, hasta la fecha, no ha recibido respuestas sobre el avance de la investigación. También denunció que no le han entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

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Los familiares señalaron que les informaron que las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 estuvieron fuera de servicio desde las 11:30 de la noche del 22 de mayo hasta las 12:30 de la madrugada del día siguiente, período en el que ocurrió el accidente. Esta coincidencia, afirmaron, les genera sospechas sobre un posible encubrimiento.

Agregaron que el único video que les mostraron tiene muy baja calidad, aunque, según su descripción, permite observar el momento del impacto y cómo el conductor se detiene, pasa por el lugar donde quedaron las víctimas, regresa a la yipeta, saca un objeto del baúl y vuelve hacia ellas.

"No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia. Que este caso no quede impune y que el culpable pague por sus hechos", expresó Josefina Adames, hermana de la víctima.

Adames reiteró el llamado a las autoridades para que se realice una investigación transparente y se identifique al conductor involucrado en el accidente.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más