La mayoría de los participantes en un sondeo realizado por Acento considera que el cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puede contribuir a mejorar la justicia dominicana.

La consulta planteó la pregunta: “¿Considera que el cambio en la presidencia de la Suprema Corte puede mejorar la justicia dominicana?”.

Mayoría cree que cambio en la presidencia de la SCJ puede mejorar la justicia

En el portal de Acento, el 78.21 % de quienes participaron respondió que sí, mientras que el 17.95 % consideró que no.

Mayoría cree que cambio en la presidencia de la SCJ puede mejorar la justicia

La tendencia favorable también se reflejó en las redes sociales. En Instagram, el 87 % respondió afirmativamente y el 13 % negativamente. En X, el 90 % consideró que el cambio puede mejorar la justicia, frente a un 10 % que respondió que no.

Mayoría cree que cambio en la presidencia de la SCJ puede mejorar la justicia

Opiniones divididas en Facebook

En Facebook, las reacciones de los usuarios fueron diversas. Algunos expresaron confianza en que el cambio contribuirá a mejorar el sistema judicial, mientras otros manifestaron dudas sobre sus posibles resultados.

Entre los comentarios también hubo quienes consideraron necesaria una reestructuración profunda de la justicia y quienes señalaron que un cambio de presidente, por sí solo, no garantiza una transformación institucional.

Algunos usuarios calificaron positivamente la sustitución y expresaron expectativas de mejoras. Otros, en cambio, cuestionaron que el relevo pueda producir cambios sustanciales y plantearon que persisten problemas relacionados con los intereses y el funcionamiento del sistema judicial.

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sondeo acento Suprema Corte de Justicia

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