¿Qué vehículos deberán someterse a la revista vehicular en RD y cuánto costará?

La revista vehicular podría regresar a República Dominicana en 2027, diez años después de que se suspendiera su emisión en el país. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) trabaja para implementar la Inspección Técnica Vehicular, un procedimiento destinado a comprobar que los vehículos reúnan las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular.

El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez, informó el 4 de noviembre que la institución proyecta poner en funcionamiento el servicio durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, su regreso todavía no está confirmado, pues faltan completar procedimientos administrativos y establecer las condiciones bajo las cuales operarán los centros de inspección.

La inspección está contemplada en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y cuenta con el Decreto 5-19, que establece su reglamentación.

¿Qué vehículos deberán someterse a la revista vehicular?

La legislación contempla la inspección técnica de los vehículos de motor inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de Motor, con excepciones y frecuencias diferenciadas según sus características.

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Entre las categorías incluidas figuran automóviles particulares, taxis, vehículos de alquiler, unidades del transporte público, microbuses, minibuses, autobuses, camiones, motocicletas, triciclos, cuadriciclos y vehículos agrícolas.

No todos deberán someterse a la revisión con la misma frecuencia. El Decreto 5-19 establece una periodicidad que depende del tipo de vehículo, su antigüedad y el servicio que presta.

Por ejemplo, los automóviles particulares y las motocicletas de hasta tres años de fabricación están exentos. Después de ese período, deben someterse a una inspección anual.

En cambio, los vehículos destinados al transporte público, los de alquiler y los de carga tienen calendarios diferentes. Algunas categorías deben someterse a la revisión cada seis meses, dependiendo de su antigüedad.

Estas disposiciones forman parte del reglamento vigente, aunque el Intrant todavía debe precisar cómo organizará su aplicación cuando comience a funcionar el sistema.

Foto: Fuente Externa

¿Qué revisarán durante la inspección vehicular?

La revista vehicular busca determinar si los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para circular y si sus componentes cumplen los requisitos de seguridad y protección ambiental.

El artículo 51 del Decreto 5-19 establece los elementos y sistemas que podrán ser examinados durante el procedimiento.

Entre ellos figuran:

Frenos: funcionamiento del sistema de frenado.

funcionamiento del sistema de frenado. Neumáticos y llantas: condiciones y estado de los componentes.

condiciones y estado de los componentes. Dirección y suspensión: funcionamiento de los sistemas que permiten controlar y mantener la estabilidad del vehículo.

funcionamiento de los sistemas que permiten controlar y mantener la estabilidad del vehículo. Luces y señalización: alumbrado, elementos reflectantes y señales acústicas y luminosas.

alumbrado, elementos reflectantes y señales acústicas y luminosas. Carrocería y chasis: estado general de la estructura y ausencia de elementos peligrosos.

estado general de la estructura y ausencia de elementos peligrosos. Espejos y cristales: retrovisores, visibilidad y condiciones de las lunas.

retrovisores, visibilidad y condiciones de las lunas. Seguridad interior: asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad.

asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad. Motor y emisiones: funcionamiento del motor, ruido y emisiones contaminantes.

funcionamiento del motor, ruido y emisiones contaminantes. Sistema electrónico: componentes electrónicos y baterías.

componentes electrónicos y baterías. Matrícula: condiciones de las placas de identificación.

condiciones de las placas de identificación. Modificaciones: reformas importantes realizadas al vehículo.

En el caso de las motocicletas, también podrán examinarse los elementos complementarios de seguridad.

El reglamento establece los componentes que deben ser objeto de evaluación, aunque los protocolos técnicos y las condiciones operativas deberán aplicarse conforme a las disposiciones correspondientes.

¿Quiénes podrán realizar la inspección técnica vehicular? El modelo que trabaja el Intrant contempla la participación de talleres automotrices certificados y técnicos acreditados para realizar las evaluaciones. Méndez informó que la institución trabaja en la certificación de los establecimientos interesados y del personal que tendría a su cargo las inspecciones. Los técnicos deberán acreditar sus conocimientos y contar con la autorización correspondiente para validar los resultados. La Ley 63-17 faculta al Intrant para conceder licencias de operación a personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones necesarias para prestar este servicio. Sin embargo, todavía no se ha publicado una selección definitiva de los talleres que podrán participar ni se han establecido los centros que estarán disponibles en las distintas provincias. ¿Qué falta para implementar la revista vehicular en 2027? El Intrant proyecta implementar la inspección durante los primeros seis meses de 2027, pero para comenzar a ofrecer el servicio todavía debe completar varias etapas. La institución trabaja con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en la definición del mecanismo de contratación. Según las informaciones ofrecidas sobre el proceso, la institución debe establecer el pliego de condiciones y posteriormente el Intrant tendrá que convocar la licitación correspondiente. Este procedimiento permitirá determinar los participantes y las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio. MIRA TAMBIÉN Ito Bisonó: "La estabilidad democrática ni se decreta ni se impone" Recusan a juezas del caso Calamar; audiencia se aplaza para el 18 de noviembre Entre los aspectos pendientes figuran la selección de los talleres, la acreditación de los técnicos, la autorización de los centros, la definición de las tarifas y la organización de la red de inspección. El modelo de alianza público-privada que se había contemplado anteriormente fue descartado, por lo que las autoridades trabajan en una vía de contratación pública. Además, existen diferencias entre los plazos divulgados por las instituciones. Mientras el Intrant proyecta comenzar en 2027, desde la Dirección General de Alianzas Público-Privadas se han mencionado proyecciones que sitúan la operación en 2030. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha definitiva para el inicio del servicio. Por ahora, la revista vehicular sigue siendo un proyecto en proceso de implementación. Aunque la inspección está contemplada en la legislación dominicana, los propietarios de vehículos deberán esperar los anuncios oficiales del Intrant para conocer cuándo comenzará a aplicarse, dónde podrán realizarla y cuánto tendrán que pagar.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más