El Ministerio de Trabajo clausuró tres establecimientos comerciales de capital chino en La Vega, durante un operativo de inspección por presuntas violaciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Las medidas fueron adoptadas ante posibles incumplimientos del artículo 436 del Código de Trabajo, el artículo 13 del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 13 del Reglamento 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante las inspecciones también se constató la presencia de trabajadores de nacionalidad haitiana en los establecimientos intervenidos.

En el caso de la tienda Mi Estrella, ubicada en la calle Profesor Juan Bosch, se informó que la cantidad de empleados haitianos presuntamente superaba la de trabajadores dominicanos, situación que deberá ser evaluada por las autoridades conforme a las disposiciones laborales vigentes.

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El operativo forma parte de las acciones de fiscalización que desarrolla el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales y las condiciones de seguridad en los establecimientos comerciales.

Hasta el momento, los tres negocios permanecen clausurados, sin que se haya informado cuándo podrán reanudar sus operaciones o si enfrentarán sanciones económicas adicionales.

Tampoco se han ofrecido detalles oficiales sobre la totalidad de las irregularidades detectadas en cada establecimiento ni las condiciones que deberán cumplir sus propietarios para obtener autorización de reapertura.

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