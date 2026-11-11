Jottin Cury David, coordinador de la Comisión para la Puesta en Funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, consideró que el presidente Luis Abinader debe declarar de utilidad pública el edificio Copello, antigua sede del Gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Alberto Caamaño, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con sus propietarios para adquirir el inmueble.

Cury afirmó que el edificio, ubicado en la calle El Conde, se encuentra abandonado y presenta un avanzado estado de deterioro. Sostuvo que ese espacio es el lugar previsto para instalar el museo y que no existe otra alternativa identificada para albergarlo.

La comisión fue creada mediante el decreto 200-26, emitido en marzo de este año por el presidente Abinader, con el propósito de poner en funcionamiento el Museo Histórico de la Gesta de Abril.

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Según Cury, se han realizado gestiones para adquirir el edificio, pero no ha sido posible establecer contacto con sus propietarios y herederos. Ante esa situación, el mandatario designó al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para gestionar la compra del inmueble.

El coordinador de la comisión consideró que, ante la falta de avances en las negociaciones, corresponde al presidente emitir un decreto que declare el edificio de utilidad pública.

Cury también dijo haberse enterado de que los propietarios tendrían interés en convertir el inmueble en un hotel, posibilidad que consideró inadecuada para el valor histórico del lugar.

Explicó que la comisión ha realizado tasaciones, inspecciones y evaluaciones del edificio, cuyos cuatro niveles, según indicó, están fuera de uso y presentan un deterioro considerable.

Cury ofreció estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames en el programa ¿Y tú…qué dices?, que se transmite diariamente por AcentoTV.

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