El presidente Luis Abinader presidió este domingo la inauguración de nuevas infraestructuras y la entrega de instalaciones renovadas correspondientes a diferentes áreas administrativas del Ministerio de Defensa (Mide).

Entre las obras inauguradas destaca la edificación de un nuevo cuartel con capacidad para 150 alistados, así como la renovación integral de los cuarteles del Regimiento y la Policía Militar. Estas mejoras permiten albergar a un total de 483 soldados en instalaciones climatizadas, que cuentan con baños modernos, camas nuevas, armarios, áreas recreativas y condiciones adecuadas para el desempeño del servicio militar.

Asimismo, la intervención incluyó una fachada completamente nueva, espacios de recepción, armerías, depósitos, escaleras y pasillos totalmente readecuados, así como el remozamiento de oficinas, nuevas barberías para oficiales y alistados y un moderno salón de belleza para damas.

Adicionalmente, se realizaron entregas de habitaciones renovadas destinadas a oficiales superiores y un cuartel remodelado para oficiales subalternos, cumpliendo con los estándares de dignificación establecidos por el Gobierno, indica un comunicado del Ministerio de Defensa.

Como parte del proceso integral de modernización, también fueron remozadas las instalaciones de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo, equipada ahora con cuarteles climatizados, nuevos baños, salas de estar, mobiliario moderno y nuevo equipamiento militar y logístico.

El ministro Carlos Fernández Onofre destacó que estas mejoras forman parte del plan de trabajo orientado a elevar la calidad de vida y las condiciones de servicio de los soldados, uno de los ejes en los que más ha insistido el presidente Abinader.

Indicó que, al iniciar su gestión, llevó a cabo una inspección minuciosa de todas las áreas del Mide, identificando la necesidad de implementar una transformación sustancial en este regimiento. Este cuerpo cuenta con una trayectoria que comienza en 1974, fecha de inauguración del recinto, y en el año 2000 fue redefinido como el actual Regimiento Guardia de Honor, responsable de la seguridad, la ejecución de actos protocolarios y la protección de monumentos nacionales.

Durante el acto también se pusieron en funcionamiento las nuevas oficinas y depósitos del Plan Social de las Fuerzas Armadas, desde donde se continuarán ejecutando acciones en favor del bienestar del soldado. Presidente Luis Abinader.

En el ámbito tecnológico, el presidente Abinader dejó inaugurada la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, dotada de tecnología de última generación para fortalecer la vigilancia estratégica y la respuesta operativa de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

La entrega de obras y remodelaciones incluyó además la reapertura de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, considerada durante años la “cenicienta” institucional.

La entidad dispone actualmente de estaciones modernizadas en Santo Domingo y Alto Bandera, además de nuevos transmisores repetidores ubicados en Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales. Estas mejoras contribuyen a fortalecer la identidad nacional, optimizar la comunicación institucional y consolidar la presencia estatal en toda la zona fronteriza.

El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre estuvo acompañado por miembros del Estado Mayor General e invitados especiales. En el acto, el jefe de Estado puso en funcionamiento las áreas remodeladas del Regimiento Guardia de Honor del Mide, una unidad reconocida por su solemnidad y tradición militar.

Áreas mejoradas para el personal militar

El mandatario también inauguró las mejoras del área social del Club de Oficiales, que incluyen el restaurante y la cafetería La Trinchera completamente remozados, la piscina con nuevos baños, gazebos, parrillera, parque infantil y espacios recreativos.

“El sano esparcimiento de nuestros militares y sus familias es una prioridad dentro de nuestra gestión”, afirmó el ministro.

Nuevos servicios para militares en retiro

Para fortalecer la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, se inauguró una moderna farmacia en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, destinada a la entrega gratuita de medicamentos.

Asimismo, fueron ampliadas y equipadas las áreas de recepción, certificaciones, consultas médicas, oficina de libre acceso a la información, nuevos dispensarios y almacenes para acción social.

El titular del Mide agradeció al director de Promese, José Luis López, por su apoyo en este proyecto.

Compromiso con la transformación militar

Fernández Onofre afirmó que todas estas obras representan un paso más dentro del proceso de consolidación institucional, modernización tecnológica y mejora continua impulsado por el presidente Abinader.

“Hoy podemos decir con orgullo que contamos con unas Fuerzas Armadas más fuertes, cohesionadas y plenamente comprometidas con la defensa de la Patria”, expresó.