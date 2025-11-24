La aerolínea Sunrise Airways informó sobre la suspensión inmediata de todos los vuelos de llegada y salida hacia y desde Puerto Príncipe hasta nuevo aviso, por razones relacionadas con la seguridad.

A través de un comunicado, la aerolínea explicó que la decisión se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la actual situación de seguridad.

Añadió que están monitoreando la evolución de los acontecimientos en coordinación con las autoridades competentes y reanudarán sus operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

“La seguridad de nuestros pasajeros y empleados sigue siendo la máxima prioridad de la compañía. No se correrá ningún riesgo hasta que se cumplan todas las condiciones para operar con seguridad y confianza”, manifestó la aerolínea.

Además, Sunrise Airways indicó que los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados serán contactados directamente por el equipo comercial para gestionar nuevas reservas, créditos o reembolsos de acuerdo con las políticas vigentes.

Sunrise Airways agradece a sus pasajeros por su comprensión y paciencia y reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todos.

Para cualquier información adicional la aerolínea recomendó contactar con su equipo de atención al cliente en: servicioalcliente@sunriseairways.net

