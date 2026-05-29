Abinader destaca en Intec reducción de la pobreza y compra de terrenos para puerto aeroespacial en Pedernales

El presidente Luis Abinader anunció este jueves que la República Dominicana registró durante el primer trimestre del año una reducción de la pobreza monetaria a 15.3 %, nivel que calificó como un mínimo histórico, y expresó su respaldo a la eliminación del anticipo para las mipymes.

El mandatario ofreció la información durante su participación en el lanzamiento del espacio de pensamiento “Aula Abierta de Economía”, habilitado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) con el objetivo de fomentar el debate analítico y la formación de líderes frente a los grandes desafíos económicos nacionales y globales.

Durante la ponencia principal, Abinader destacó la necesidad de humanizar las estadísticas gubernamentales y explicó que la reducción de la pobreza representa una disminución de tres puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.

“La economía no es una ciencia fría ni abstracta reservada para especialistas; es una herramienta fundamental para comprender cómo vive la gente, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo se combaten las desigualdades”, expresó el presidente ante un auditorio compuesto por estudiantes, académicos y profesionales del área económica.

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Anuncia compra de terrenos para puerto aeroespacial

Durante su intervención, Abinader también reveló la reciente adquisición de terrenos en Pedernales destinados a la construcción de un puerto aeroespacial.

El proyecto, según explicó, tiene como objetivo posicionar a República Dominicana dentro del emergente mercado espacial comercial internacional.

La iniciativa forma parte de la visión del Gobierno de impulsar nuevas áreas de desarrollo económico, innovación y atracción de inversiones vinculadas a sectores de alto valor agregado.

Favorece eliminar anticipo a mipymes

Al reflexionar sobre el entorno macroeconómico y el apoyo al sector productivo local, el jefe de Estado delineó propuestas de alivio tributario dirigidas especialmente a los pequeños empresarios.

Abinader declaró la necesidad de “eliminar el anticipo para las mipymes”, al considerar que ese mecanismo descapitaliza a los pequeños negocios.

Del mismo modo, expresó su intención de suprimir el impuesto asociado a las hipotecas, como una medida orientada a reducir los costos que asumen los ciudadanos al momento de adquirir una vivienda o financiar proyectos.

Infraestructura básica y dignidad humana

En materia de descentralización e inversión comunitaria, el mandatario defendió la priorización de proyectos que eleven la dignidad humana en los barrios.

Al relatar experiencias de sus recorridos por el país, sostuvo que las obras de infraestructura básica transforman la vida cotidiana de las familias y afirmó que, para muchos dominicanos, “el metro de aquí son las aceras y contenes”.

Aseguró que una nación desarrollada no debe carecer de elementos esenciales como aceras, contenes y obras comunitarias que impacten directamente la calidad de vida de la población.

La economía como brújula para la política pública

El presidente advirtió sobre el peligro de buscar “soluciones mágicas” en la administración pública y sostuvo que gobernar exige prudencia, responsabilidad y visión de largo plazo.

Señaló que posponer decisiones difíciles para evitar costos políticos inmediatos termina encareciendo los problemas del país.

El mandatario enfatizó que detrás de cada tasa de empleo hay familias que recuperan tranquilidad y detrás de cada obra pública hay comunidades transformadas.

Intec crea Aula Abierta de Economía

El nuevo espacio, impulsado por el Área de Economía y Negocios de Intec, operará como un punto de encuentro permanente entre la academia, el Estado y el sector productivo.

De acuerdo con la institución académica, Aula Abierta de Economía busca formular propuestas concretas de políticas públicas y preparar a profesionales en un contexto global marcado por la automatización, la inteligencia artificial y la transición hacia economías verdes.

El rector de Intec, Arturo del Villar, ratificó el respaldo de la academia a la iniciativa y destacó que el nuevo espacio refleja “el compromiso institucional del Intec con la formación de pensamiento estratégico y de alto nivel”.

Un espacio para pensar el futuro económico

La vicerrectora académica de Intec, Shajira Nazir, tuvo a su cargo la presentación del espacio Aula Abierta de Economía, el cual definió como una plataforma para pensar, debatir y anticipar el futuro económico de la República Dominicana.

Nazir explicó que la iniciativa no surge únicamente para hablar de economía, sino para generar resultados mediante análisis económicos, investigaciones aplicadas, policy papers, propuestas técnicas y espacios de formación complementaria para estudiantes.

El presidente Abinader concluyó su discurso proyectando los retos que enfrentarán las próximas generaciones de profesionales.

“En un mundo marcado por la automatización, la inteligencia artificial y la transición hacia economías verdes, el Aula Abierta de Economía debe ser también un faro de pensamiento hacia el futuro”, planteó.

En la actividad participaron autoridades académicas y administrativas de INTEC, encabezadas por el rector Arturo del Villar; la vicerrectora académica, Shajira Nazir; el decano del Área de Economía y Negocios, Manuel Santana; y el coordinador de la carrera de Economía, Vladimir Pimentel.

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