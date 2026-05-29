El presidente Luis Abinader inauguró este viernes la carretera Enriquillo-El Higüero, una vía de 13.5 kilómetros construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que conectará varias comunidades del sur de Barahona y beneficiará a más de 300,000 habitantes de la región suroeste.

La obra enlaza las comunidades de Enriquillo, Cuatro Bocas, Arroyo Dulce, El Naranjal y El Higüero, además de otras zonas rurales de Barahona, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y transporte.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que este tramo forma parte de un circuito vial de 52 kilómetros que conectará Enriquillo, Paraíso, Oviedo y Pedernales, funcionando como una ruta alterna hacia Barahona y Santo Domingo.

El funcionario señaló que la carretera permitirá reducir tiempos de desplazamiento y costos de transporte para residentes y productores de la zona.

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Estrella informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respalda varios proyectos de infraestructura ejecutados por Obras Públicas y adelantó que en las próximas semanas iniciará un programa de construcción de puentes en distintas provincias del país.

Entre las obras en desarrollo en la región sur mencionó el avance de la carretera Barahona-Enriquillo, la vía Enriquillo-Oviedo-Cabo Rojo-Pedernales y el asfaltado del aeropuerto de Oviedo.

El ministro también anunció que próximamente será inaugurado el túnel de la avenida Luperón, en Santo Domingo, una obra que busca reducir la congestión vehicular y mejorar el acceso desde las provincias del sur hacia la capital.

Según el MOPC, la nueva carretera también facilitará el transporte estudiantil, el acceso a hospitales y la conexión entre comunidades de Barahona, Paraíso, Polo, Pedernales y Bahoruco.

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