Abinader dispone ascenso de 634 agentes de la DNCD en medio de reformas internas del organismo

El presidente Luis Abinader autorizó el ascenso de 634 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), una medida que busca reorganizar la estructura interna del organismo y formalizar por primera vez una carrera para el personal civil dedicado al combate del narcotráfico.

La disposición se ejecuta bajo el decreto 301-23, que creó el reglamento de la denominada “Carrera del Agente de la DNCD”, aprobado en 2023 como parte de las reformas impulsadas por el Gobierno en los organismos de seguridad y persecución del crimen organizado.

Según informó la institución, las promociones abarcan distintas categorías jerárquicas, entre ellas agentes primero, segundo y especial, así como oficiales e inspectores en distintos niveles.

A diferencia de años anteriores, los ascensos incluyen exclusivamente a personal civil de la DNCD, es decir, agentes que no pertenecen ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Hasta ahora, la estructura operativa del organismo había dependido principalmente de militares y policías asignados temporalmente.

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La decisión coincide con el 38 aniversario de la DNCD, fundada en 1988 durante el gobierno de Joaquín Balaguer, en un contexto de creciente presión internacional contra el narcotráfico en el Caribe.

Aunque el Gobierno presenta la medida como un paso hacia la institucionalización del organismo, el anuncio también ocurre en medio de una expansión presupuestaria y operativa de la DNCD durante los últimos años, respaldada por cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos.

El presidente Abinader sostuvo que la medida busca mejorar las condiciones laborales y reconocer la labor de los agentes que participan en operaciones contra redes de narcotráfico y criminalidad organizada.

Por su parte, el titular de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, afirmó que la formalización de ascensos fortalece la estructura interna del organismo y contribuye a consolidar un sistema de carrera administrativa dentro de la institución.

La DNCD ha incrementado su protagonismo en los últimos años debido al aumento de incautaciones de cocaína y otros narcóticos en puertos y aeropuertos del país, así como por el fortalecimiento de operativos conjuntos con agencias internacionales como la DEA.

Sin embargo, especialistas en seguridad han advertido que el fortalecimiento institucional no solo depende de mejoras salariales o ascensos, sino también de mayores controles internos, transparencia y supervisión independiente para prevenir corrupción y vínculos con estructuras criminales.

Durante los actos por el aniversario de la DNCD, celebrados este viernes en Santo Domingo, participaron funcionarios civiles y militares, representantes del Ministerio Público y delegaciones de organismos estadounidenses vinculados a la lucha antidrogas.

Entre los asistentes estuvieron representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), del Comando Sur y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

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