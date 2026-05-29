La investigación especial realizada al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) permitió identificar, en el marco del proceso de fiscalización, pagos irregulares a empresas proveedoras por un total de RD$213,039,496, tramitados a través de doscientos treinta y un libramientos.

El informe indica que se realizaron pagos a proveedores cuyas certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Registro de Proveedores del Estado (RPE) ya no estaban vigentes al momento de efectuar los desembolsos, lo que pone de manifiesto deficiencias en la revisión de los requisitos administrativos, según el ente fiscalizador.

Certificaciones irregulares

Durante la investigación, la Cámara de Cuentas revisó 418 certificaciones presentadas a la entidad contratante y comprobó que 241 estaban vencidas, 126 tenían más de 90 días de caducidad, varias contenían omisiones en sus declaraciones y 30 no contaban con la certificación correspondiente, en contravención de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

Marco normativo aplicable

La experticia del ente fiscalizador precisa que el Decreto núm. 526-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 126-01 sobre la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, establece lo siguiente:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Artículo 64. Toda entidad, funcionario, o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de los soportes de los registros realizados y las condiciones de su archivo”.

Versión de la entidad

Por su parte, la directora financiera, Rosaura Brito, y el director de Planificación y Desarrollo, Jesús Rodríguez, comunicaron al Pleno de la Cámara de Cuentas que, al inicio de la actual gestión, se produjeron retrasos en la tramitación de facturas recibidas con certificaciones de impuestos al día, cuya vigencia era de 30 días, por lo que estas vencieron mientras permanecían en poder de la institución.