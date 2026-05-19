El período 2026-2027 será destacado para los aficionados y curiosos de la astronomía, con eventos como eclipses lunares y solares que podrán observarse en distintas regiones del mundo.

En esta nota, te contamos cuáles son los fenómenos más relevantes, cómo y cuándo verlos, y qué precauciones tomar para disfrutar de estos espectáculos de manera segura.

Calendario astronómico: ¿Qué eclipses se esperan?

Según la NASA, el calendario astronómico incluye varios eclipses tanto solares como lunares. Los eclipses solares pueden ser totales, parciales, anulares o híbridos, mientras que los lunares pueden clasificarse en totales, parciales o penumbrales.

Fecha Tipo de eclipse solar Región geográfica de visibilidad 12 de agosto de 2026 Total Un eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que un eclipse parcial podrá observarse en Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico. 6 de febrero de 2027 Anular Un eclipse solar anular será visible en partes de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Amplias zonas de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico Sur también experimentarán un eclipse parcial. 2 de agosto de 2027 Total Un eclipse solar total será visible en el sur de España, el norte de África —incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto—, Arabia Saudita y Yemen. Un eclipse parcial podrá verse en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine (Estados Unidos), así como en los océanos Atlántico e Índico.

Eclipses lunares destacados

Uno de los eventos más esperados fue el eclipse lunar total de marzo de 2026. Durante este fenómeno, la Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite y tiñéndolo de un característico color rojizo.

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Este tipo de eclipse es visible a simple vista y no requiere protección ocular especial.

Eclipses solares: tipos y precauciones

En 2026 también se registrarán eclipses solares, aunque la visibilidad dependerá de la ubicación geográfica. Los eclipses solares pueden ser:

Totales: la Luna cubre completamente el disco solar.

Parciales: solo una parte del Sol queda oculta.

Anulares: la Luna cubre el centro del Sol, dejando un “anillo de fuego”.

Híbridos: combinan características de los anteriores según el lugar de observación.

Importante: Para observar un eclipse solar, es fundamental utilizar filtros homologados o métodos indirectos, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños irreversibles en la vista.

¿Por qué son importantes estos fenómenos?

Los eclipses no solo fascinan al público general, sino que también ofrecen oportunidades únicas para la investigación científica.

Según la NASA, estos eventos permiten estudiar la atmósfera solar y lunar, así como inspirar vocaciones científicas entre jóvenes y voluntarios que participan en proyectos de divulgación y monitoreo.

Cómo prepararse para los eclipses de 2026

Consultar fuentes oficiales: La NASA y organismos astronómicos locales publican mapas de visibilidad y horarios precisos para cada región.

Equiparse adecuadamente: Para los eclipses solares, utilizar anteojos certificados o métodos de proyección.

Participar en actividades educativas: Muchas instituciones organizan charlas, talleres y observaciones guiadas durante estos eventos.

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