El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, entregó este 15 de mayo la nacionalidad dominicana por naturalización privilegiada al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, figura cumbre de la arqueología latinoamericana y director del proyecto que sacó a la luz las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlán, la antigua capital del Imperio Azteca.

La ceremonia se celebró en el Palacio Nacional y contó con la presencia del embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz Santana, quien gestionó el reconocimiento desde la misión diplomática en Ciudad de México.

La nacionalidad fue conferida mediante el decreto 723-25, emitido por el presidente Abinader el pasado 31 de diciembre de 2025, a solicitud de la Embajada dominicana en México.

Un vínculo con raíces dominicanas

Breve encuentro antes de la entrega de la "nacionalidad privilegiada".

Eduardo Matos Moctezuma nació en Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940, pero mantiene lazos históricos con la República Dominicana. Se graduó en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Su nombre es inseparable del Proyecto Templo Mayor, que dirigió entre 1978 y 1982 y que transformó para siempre la comprensión de la civilización mexica. Las excavaciones en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México revelaron los vestigios del principal recinto ceremonial de Tenochtitlán, enterrado bajo siglos de historia colonial. El proyecto identificó la Casa de las Águilas, el Cuauhxicalco y el monolito de la diosa Tlaltecuhtli, entre otros hallazgos de valor incalculable.

Una trayectoria coronada por los más altos reconocimientos

Investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, Matos Moctezuma ha desarrollado trabajo de campo en sitios como Teotihuacán, Tula, Tlatelolco, Bonampak y Cholula, y fue catedrático de la ENAH durante más de treinta años.

En 2022, la Fundación Princesa de Asturias le otorgó el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, el galardón más prestigioso del mundo hispanohablante en esa categoría, en reconocimiento a su "excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas".

Con 85 años recién cumplidos, el arqueólogo sigue activo. En diciembre de 2025 declaró a La Jornada que el Proyecto Templo Mayor "ha sido mi vida", a casi medio siglo de haberlo fundado.

La diplomacia cultural como puente

La entrega de la nacionalidad privilegiada se enmarca en la política de reconocimiento que el gobierno dominicano extiende a personalidades de proyección internacional con vínculos con el país.

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana, periodista y analista político de larga trayectoria, presentó sus cartas credenciales ante la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en mayo de 2025 y ha impulsado desde entonces el fortalecimiento de los lazos culturales y académicos entre ambas naciones.

Con este gesto, la República Dominicana suma a sus filas a uno de los científicos más influyentes del continente americano.

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