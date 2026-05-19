El movimiento social Ciudad Humana realizó este fin de semana un recorrido ecológico y operativo de limpieza en el Parque Manantial Cachón de la Rubia, considerado uno de los espacios naturales más importantes del municipio Santo Domingo Este y una de las principales reservas ecológicas del Gran Santo Domingo.

La actividad contó con el acompañamiento del señor Rojas, representante del Ministerio de Medio Ambiente, quien ofreció explicaciones sobre la importancia de preservar este valioso pulmón ecológico, perteneciente a los humedales del río Ozama y caracterizado por su diversidad de flora, fauna y manantiales de aguas cristalinas.

Jornada de limpieza y recolección de desechos

Durante la jornada, miembros de Ciudad Humana, junto a comunitarios y juntas de vecinos, realizaron labores de limpieza y recolección de desechos sólidos en distintas áreas del entorno, con el propósito de contribuir al saneamiento y conservación de este importante recurso natural.

Asimismo, durante el operativo fueron captadas personas lanzando basura en los alrededores del área protegida, una situación que evidencia el nivel de contaminación y el uso irresponsable que algunos ciudadanos están dando a este importante espacio natural, llegando incluso a convertir zonas cercanas al nacimiento del Cachón de la Rubia en vertederos improvisados.

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Orientación ambiental a jóvenes y residentes

Como parte de la actividad, también se realizó una jornada de orientación y concientización dirigida a jóvenes y residentes de la comunidad, donde se ofreció una pequeña charla educativa sobre la importancia de proteger el medio ambiente y evitar arrojar desechos sólidos en las inmediaciones donde nace el Cachón de la Rubia, debido al impacto negativo que esto genera en el ecosistema y en la salud colectiva.

Además, se denunció que personas desaprensivas utilizan el área para cocinar durante horas de la noche, una práctica prohibida dentro de este espacio protegido y que representa un riesgo para el ecosistema, la seguridad y la conservación del parque.

Llamado a proteger el Cachón de la Rubia

La coordinadora Nayelis García expresó que “el Cachón de la Rubia no es solo un lugar bonito para visitar. Es vida, es naturaleza y es uno de los pocos pulmones ecológicos que todavía respiran dentro del Gran Santo Domingo”.

Desde Ciudad Humana se hizo un llamado a la ciudadanía a crear conciencia sobre la importancia de no lanzar basura en calles, ríos y áreas protegidas, resaltando que cuidar los recursos naturales significa proteger la salud, la comunidad y el futuro de las próximas generaciones.

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