La intranquilidad, perturbación, amenazas y consumo de estupefacientes están intranquilizando una tranquila calle del sector Ciudad Nueva, donde un negocio de dudosa reputación congrega jóvenes de diferentes variadas en fiestas hasta altas horas de la noche, con música a todo volumen, escenas de contenido sexual y consumo de estupefacientes.

Los vecinos de la calle Cambronal próximo a la avenida George Washington experimentan intranquilidad todos los fines de semana, ante fiestas sin control organizadas por el hotel Blue Malecón, lo que mantiene alarmados e inseguros a los vecinos de la tranquila calle de ese sector del Distrito Nacional.

Varias quejas han sido esparcidas por los grupos de vecinos del sector, quienes temen que en algún momento se produzca una tragedia por el comportamiento agresivo y temeroso de los presentes en las incontrolables fiestas, que exhiben armas de fuego y se muestran amenazantes ante las quejas de los residentes.

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Los “teteos” y las fiestas se caracterizan por música a todo volumen, drogas, exhibición de armas de fuego y escenas impúdicas en plena calle, en un bullicio que inicia cerca de la medianoche y termina en horas de la madrugada.

Los vecinos aseguran que agentes de la Policía Nacional pasan por el lugar y se hacen de la vista gorda, tras sostener sospechosas conversaciones con los propietarios del establecimiento.

Piden a la ministra de Interior y Policía, Faride Fadul, que envíe sus unidades antirruidos al lugar, debido a que no pueden dormir por el ruido provocado por la música a alto volumen y las fiestas sin control.

Temen que en cualquier momento se produzca una tragedia por las peleas que se producen en el lugar y la gran cantidad de personas que se congregan en un local tan pequeño.

Aseguran que tienen que recoger a sus hijos temprano ante la presencia de muchos jóvenes de diferentes barriadas que exhiben armas de fuego y cometen actos impúdicos en plena calle.

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