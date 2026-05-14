El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura inteligente, innovación digital, gestión sostenible de destinos, desarrollo de talento y conectividad transfronteriza para mantener la sólida trayectoria de crecimiento del sector turístico a largo plazo.

La organización también subrayó el creciente papel de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de los viajeros, la eficiencia operativa y el desarrollo de la fuerza laboral en toda la industria.

Además, resaltó que el sector global de viajes y turismo continúe superando el crecimiento de la economía mundial en 2026, con una contribución estimada de US$ 12 billones a la economía global, equivalente al 9.9 % del PIB mundial, de acuerdo con el organismo internacional.

La Investigación de Impacto Económico (EIR) del WTTC proyecta que el sector crecerá 3.2 % a nivel mundial en 2026, por encima del crecimiento económico global estimado en 2.4 %. También se espera que viajes y turismo respalde 376 millones de empleos en el mundo durante 2026, lo que representa uno de cada nueve empleos a nivel global.

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Durante la próxima década, se prevé que el sector genere casi 89 millones de nuevos empleos en todo el mundo, equivalentes aproximadamente a una tercera parte de todos los nuevos puestos de trabajo que se crearán en la economía global.

En el mismo período, se estima que el PIB global de viajes crecerá a una tasa anual de 3.6 % , es decir, 1.5 veces más rápido que la economía mundial en general, proyectada en 2.4 %.

¿Qué pueden aprender los países de Europa?

En Europa, se prevé que el sector supere el desempeño de la economía regional en 2026, reforzando su papel como uno de los principales motores de crecimiento, empleo e inversión del continente.

Mientras que el crecimiento del PIB europeo en general se proyecta en apenas 1 % para este año, en medio de continuas presiones inflacionarias e incertidumbre económica, se espera que el PIB de viajes y turismo en Europa crezca 3.6 %, casi cuatro veces más rápido.

En 2025, España registró 96.8 millones de llegadas internacionales, la segunda cifra más alta de Europa después de Francia; sin embargo, el país alcanzó € 115.1 mil millones (US$ 130.1 mil millones) en gasto de visitantes internacionales en el mismo año, convirtiéndose en el principal destino de Europa y el tercero a nivel global.

Gloria Guevara, presidenta del WTTC, señaló que el sector continúa demostrando su resiliencia en toda Europa y sigue siendo uno de los motores más importantes del crecimiento económico de la región.

Agregó que el sector está generando empleos, impulsando inversiones y apoyando a las comunidades en todo el continente.

Explicó que países como España, Italia, Francia y Turquía “están demostrando lo que es posible” cuando los gobiernos reconocen el valor de viajes y respaldan mediante inversiones inteligentes, conectividad y políticas con visión de futuro.

“Europa tiene una oportunidad real de aprovechar este impulso, pero mantener la competitividad, la accesibilidad y una experiencia de viaje fluida será fundamental”, agregó.

Se proyecta que el gasto de los visitantes internacionales en Europa crecerá 7.1 % en 2026, significativamente por encima del promedio global de 3.7 %, ya que los viajeros optan cada vez más por destinos cercanos a sus lugares de origen ante la incertidumbre geopolítica y las disrupciones en otras regiones.

Los destinos del sur de Europa continúan liderando el dinamismo regional, con España destacando como una de las principales economías turísticas de mejor desempeño en Europa. El WTTC prevé que el sector en España crecerá 3.7 % en 2026, igualando a Turquía y superando el desempeño de la economía europea en general, mientras que Italia encabezará los principales mercados de la región con un crecimiento estimado de 3.8 %.

Asimismo, se proyecta que el gasto de los visitantes internacionales en España aumente 5.3 % este año, subrayando la fortaleza y competitividad sostenidas de los destinos mediterráneos.

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