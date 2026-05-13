Abinader promociona a RD como destino clave para inversión y nearshoring en Congreso Mundial de Zonas Francas

El presidente Luis Abinader presentó a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en el hemisferio, durante su participación en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá.

Ante empresarios, inversionistas y representantes del sector industrial, el mandatario destacó las ventajas competitivas del país en áreas como estabilidad económica, seguridad jurídica, manufactura avanzada y nearshoring.

Durante su discurso, titulado “Zonas Francas de la República Dominicana: motor de transformación productiva y competitividad global”, Abinader afirmó que el país se ha consolidado como un socio estratégico para las empresas que buscan relocalizar operaciones y expandir sus cadenas de suministro.

“La República Dominicana es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio”, expresó el gobernante.

Zonas francas impulsan exportaciones y empleo

El jefe de Estado destacó que las zonas francas representan uno de los pilares de la economía dominicana, al generar más de 200 mil empleos y aportar más del 60 % de las exportaciones nacionales.

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Además, señaló que el país cuenta con más de 850 empresas instaladas en parques industriales distribuidos en distintas provincias, conformando un ecosistema productivo diversificado y en expansión.

Entre los sectores con mayor dinamismo mencionó dispositivos médicos, industria eléctrica, logística, servicios BPO y tabaco, áreas en las que República Dominicana ha fortalecido su posicionamiento internacional.

Abinader en congreso de Zonas Francas en Panamá

República Dominicana apuesta al nearshoring y la manufactura avanzada

Abinader sostuvo que el nuevo contexto global favorece a economías cercanas a grandes mercados de consumo, especialmente a través del nearshoring.

En ese sentido, resaltó la ubicación geográfica del país y el acceso preferencial a más de 1,200 millones de consumidores mediante acuerdos comerciales con mercados como Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe.

“Producir en la República Dominicana no es solo producir bien. Es producir con acceso, con eficiencia y con escala global”, afirmó.

El mandatario agregó que el modelo de zonas francas ha evolucionado hacia actividades de mayor sofisticación tecnológica, integrando procesos vinculados a manufactura avanzada, inteligencia artificial, logística y transformación digital.

Inversión extranjera supera los US$ 35 mil millones en la última década

Durante su intervención, el presidente aseguró que la confianza internacional en República Dominicana se refleja en el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa.

Indicó que el país ha captado más de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera durante la última década y que solo en 2025 se registró un récord superior a los US$ 5,000 millones.

Según explicó, el enfoque del Gobierno es atraer capital hacia sectores estratégicos y proyectos de alto valor agregado.

También mencionó iniciativas vinculadas a compañías tecnológicas como Google y NVIDIA, así como proyectos de innovación como el desarrollo de un puerto espacial en Pedernales.

Seguridad jurídica y eficiencia operativa

El gobernante destacó que uno de los principales atractivos del país es su marco legal y regulatorio para la inversión.

Afirmó que la Ley 8-90 y las reformas implementadas en los últimos años han fortalecido la seguridad jurídica y la estabilidad para las empresas instaladas en zonas francas.

Asimismo, resaltó factores como el talento humano, la logística, la coordinación público-privada y la eficiencia operativa.

“En la República Dominicana, invertir no es complejo. Es eficiente, es ágil y es escalable”, sostuvo.

Abinader invita a empresarios a invertir en el país

Al concluir su participación, el presidente invitó a empresarios internacionales a conocer las oportunidades de inversión que ofrece República Dominicana.

“La República Dominicana no es solo una economía que crece. Es una economía que sabe hacia dónde va”, expresó.

El mandatario afirmó que el país busca consolidarse como una plataforma regional de producción, innovación y exportación en medio de la reorganización global de las cadenas de suministro.

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