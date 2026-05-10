El caso del crucero Caribbean Princess reavivó uno de los episodios más recordados de la pandemia: el aislamiento del Diamond Princess frente a Yokohama, Japón, en febrero de 2020, cuando cientos de pasajeros quedaron confinados a bordo tras detectarse casos de COVID-19.
Con el paso de los días, más de 700 personas dieron positivo al virus debido a la convivencia en espacios cerrados, mientras varias fallecieron posteriormente. Las imágenes de pasajeros aislados en sus camarotes y del barco anclado sin poder desembarcar se convirtieron en uno de los símbolos globales de los primeros meses de la pandemia.
Seis años después, un nuevo episodio sanitario volvió a colocar a los cruceros bajo vigilancia epidemiológica. Un brote de norovirus detectado a bordo del Caribbean Princess, de la línea Princess Cruises, encendió las alertas sanitarias en República Dominicana luego de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmara 115 enfermos.
La embarcación arribó al puerto Amber Cove, en Puerto Plata, el viernes 8 de mayo con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, y partió ese mismo día hacia Nassau, Bahamas.
A su llegada, las autoridades dominicanas activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
Salud Pública, a través de sus redes sociales, indicó que la intervención fue coordinada por personal de Epidemiología y Gestión de Riesgos junto a la Autoridad Portuaria Dominicana, aplicando medidas de bioseguridad, vigilancia y control para evitar posibles contagios.
- 26 personas permanecían en aislamiento preventivo.
- 21 eran pasajeros.
- Cinco personas eran tripulantes.
¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional?
La industria de cruceros generó ingresos US$ 4,200 millones entre 2023 y 2024, según Business Research & Economic Advisors (BREA). Los 10 destinos que más dinero generaron fueron Bahamas, con US$ 654 millones, Cozumel, México, con US$ 483 millones e Islas Vírgenes de Estados Unidos, con US$ 258 millones.
En tanto, República Dominicana, San Martín y Puerto Rico les siguen con ingresos de US$ 251 millones, US$ 237 millones y US$ 201 millones, respectivamente. Cada uno de los pasajeros gastó aproximadamente US$ 104.36, para un total de US$ 3,070 millones.
Para este mes de mayo, el Clúster Turístico de Puerto Plata tiene programados 29 toques de cruceros: 16 arribarán a la terminal Amber Cove y 13 a Taíno Bay.
Aunque el barco Caribbean Princess permaneció en territorio dominicano entre ocho y nueve horas, la presencia de posibles situaciones de salud obligó a República Dominicana a aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que establece medidas para prevenir y responder a riesgos sanitarios a nivel internacional.
Esta guía fue adoptada en 2005, y se convirtió en una guía para los países a detectar, evaluar y notificar riesgos de salud, con directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El objetivo de limitar su propagación internacional sin interferir innecesariamente con el comercio o los viajes.
Qué virus pueden propagarse en un crucero
Los cruceros son espacios donde pueden propagarse virus respiratorios, gastrointestinales y enfermedades transmitidas por contacto cercano debido a la convivencia en áreas cerradas y la alta circulación de pasajeros internacionales.
- Enfermedades gastrointestinales
- Virus respiratorios
- Virus transmitidos por mosquitos
Qué es el norovirus y por qué preocupa en los cruceros
El norovirus es el principal agente causante de gastroenteritis aguda a nivel mundial y posee una alta capacidad de contagio en entornos cerrados como los cruceros.
- El virus se transmite mediante contacto directo con personas infectadas.
- También puede propagarse a través de superficies contaminadas.
- Los alimentos y el agua contaminados son otra vía de transmisión.
- Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición.
- Entre los principales síntomas figuran vómitos, diarrea y dolor abdominal.
La mayoría de los brotes reportados en cruceros suelen estar relacionados con infecciones o enfermedades virales, especialmente durante temporadas altas, viajes largos y embarcaciones con alta ocupación.
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