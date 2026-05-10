El caso del crucero Caribbean Princess reavivó uno de los episodios más recordados de la pandemia: el aislamiento del Diamond Princess frente a Yokohama, Japón, en febrero de 2020, cuando cientos de pasajeros quedaron confinados a bordo tras detectarse casos de COVID-19.

Con el paso de los días, más de 700 personas dieron positivo al virus debido a la convivencia en espacios cerrados, mientras varias fallecieron posteriormente. Las imágenes de pasajeros aislados en sus camarotes y del barco anclado sin poder desembarcar se convirtieron en uno de los símbolos globales de los primeros meses de la pandemia.

Seis años después, un nuevo episodio sanitario volvió a colocar a los cruceros bajo vigilancia epidemiológica. Un brote de norovirus detectado a bordo del Caribbean Princess, de la línea Princess Cruises, encendió las alertas sanitarias en República Dominicana luego de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmara 115 enfermos.

La embarcación arribó al puerto Amber Cove, en Puerto Plata, el viernes 8 de mayo con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, y partió ese mismo día hacia Nassau, Bahamas.

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A su llegada, las autoridades dominicanas activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Salud Pública, a través de sus redes sociales, indicó que la intervención fue coordinada por personal de Epidemiología y Gestión de Riesgos junto a la Autoridad Portuaria Dominicana, aplicando medidas de bioseguridad, vigilancia y control para evitar posibles contagios.

26 personas permanecían en aislamiento preventivo.

21 eran pasajeros.

Cinco personas eran tripulantes.

1 de 3 | La Novia del Atlántico se posicionó como el primer destino turístico de República Dominicana. Su oferta turística está basada en el atraco de los cruceros que llegan a las terminales de Amber Cove y Taíno Bay. 2 de 3 | Hacer referencia a Puerto Plata, además de los barcos que adornan cada día el horizonte marítimo de la Bahía de Maimón, es mencionar al teleférico ubicado en la Loma Isabel de Torres, al centro histórico y a las playas de Cabarete y Sosúa. 3 de 3 | La llegada de turistas, avalada por inversiones privadas en las terminales portuarias, ha sido crucial para el desarrollo socioeconómico de la provincia. En Taíno Bay, la empresa Grupo ITM (la que administra también el puerto de Cabo Rojo) invirtió US$ 95 millones en la construcción de esta terminal, mientras Amber Cove, administrada por Carnival Operation, requirió US$ 90 millones.

¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional?

La industria de cruceros generó ingresos US$ 4,200 millones entre 2023 y 2024, según Business Research & Economic Advisors (BREA). Los 10 destinos que más dinero generaron fueron Bahamas, con US$ 654 millones, Cozumel, México, con US$ 483 millones e Islas Vírgenes de Estados Unidos, con US$ 258 millones.

En tanto, República Dominicana, San Martín y Puerto Rico les siguen con ingresos de US$ 251 millones, US$ 237 millones y US$ 201 millones, respectivamente. Cada uno de los pasajeros gastó aproximadamente US$ 104.36, para un total de US$ 3,070 millones.

Para este mes de mayo, el Clúster Turístico de Puerto Plata tiene programados 29 toques de cruceros: 16 arribarán a la terminal Amber Cove y 13 a Taíno Bay.

Aunque el barco Caribbean Princess permaneció en territorio dominicano entre ocho y nueve horas, la presencia de posibles situaciones de salud obligó a República Dominicana a aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que establece medidas para prevenir y responder a riesgos sanitarios a nivel internacional.

Esta guía fue adoptada en 2005, y se convirtió en una guía para los países a detectar, evaluar y notificar riesgos de salud, con directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de limitar su propagación internacional sin interferir innecesariamente con el comercio o los viajes.

Qué virus pueden propagarse en un crucero

Los cruceros son espacios donde pueden propagarse virus respiratorios, gastrointestinales y enfermedades transmitidas por contacto cercano debido a la convivencia en áreas cerradas y la alta circulación de pasajeros internacionales.

Enfermedades gastrointestinales

Virus respiratorios

Virus transmitidos por mosquitos

Qué es el norovirus y por qué preocupa en los cruceros

El norovirus es el principal agente causante de gastroenteritis aguda a nivel mundial y posee una alta capacidad de contagio en entornos cerrados como los cruceros.

El virus se transmite mediante contacto directo con personas infectadas.

También puede propagarse a través de superficies contaminadas.

Los alimentos y el agua contaminados son otra vía de transmisión.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición.

Entre los principales síntomas figuran vómitos, diarrea y dolor abdominal.

La mayoría de los brotes reportados en cruceros suelen estar relacionados con infecciones o enfermedades virales, especialmente durante temporadas altas, viajes largos y embarcaciones con alta ocupación.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más