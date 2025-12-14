El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ( WTTC ) revela que, si bien el sector está en camino de respaldar uno de cada tres nuevos empleos en todo el mundo para 2035, los cambios demográficos y estructurales podrían crear un déficit de fuerza laboral de más de 43 millones de personas si no se abordan.

El informe, Future of the Travel & Tourism Workforce, se basa en una investigación global, que incluye cómo el sector se ha recuperado como motor global para la creación de empleo, sino también cómo los cambios estructurales, incluida la reducción de las poblaciones en edad laboral en relación con el crecimiento económico, afectarán aún más al sector de viajes y turismo, que se prevé que crezca considerablemente más rápido que la economía.

En 2024, el sector generó un récord de 357 millones de empleos en todo el mundo y se prevé que genere 371 millones este año. Se proyecta que, durante la próxima década, el sector de viajes y turismo generará 91 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que representa uno de cada tres nuevos empleos netos creados a nivel mundial.

Para 2035, la demanda mundial de trabajadores en el sector de viajes y turismo superará la oferta en más de 43 millones de personas, lo que dejará la disponibilidad laboral un 16 % por debajo de los niveles requeridos.

Según el informe, la industria hotelera se enfrenta a una brecha prevista de 8.6 millones de trabajadores, alrededor de un 18 % por debajo de los niveles de personal necesarios.

Los puestos de baja cualificación, que siguen siendo fundamentales para el sector, seguirán siendo los más solicitados, con una necesidad proyectada de 20 millones de trabajadores adicionales. Los puestos que dependen en gran medida de la interacción humana y los servicios que no se pueden automatizar fácilmente seguirán teniendo una alta demanda.

El informe destaca que el desafío laboral afectará a las 20 principales economías analizadas para el informe, con los mayores déficits absolutos pronosticados en China (16.9 millones de millones), India (11 millones de millones) y la Unión Europea (6.4 millones de millones).

En términos relativos, se proyecta que el sector de viajes y turismo de Japón se sitúe un 29 % por debajo de los niveles de demanda de 2035, seguido de Grecia (-27 %) y Alemania (-26 %).

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los viajes y el turismo siguen siendo una potencia para la creación de empleo.

Gloria Guevara, directora ejecutiva interina del WTTC, dijo: "Los viajes y el turismo seguirán siendo uno de los mayores creadores de empleo del mundo, ofreciendo oportunidades para millones de personas en todo el mundo. Pero también debemos reconocer que los cambios demográficos y estructurales más amplios están remodelando los mercados laborales en todas partes.

"Muchos trabajadores abandonaron el sector durante la COVID-19 cuando los viajes y el turismo se paralizaron. Ahora, como se espera que el desempleo mundial disminuya y que las poblaciones en edad de trabajar se reduzcan, esto está creando una mayor presión sobre la oferta laboral, especialmente para sectores de rápido crecimiento como los viajes y el turismo.

Este informe es un llamado a la acción. Al colaborar con gobiernos y educadores, nuestro sector afrontará estos desafíos y seguirá siendo uno de los más gratificantes, ofreciendo un futuro dinámico para las próximas generaciones. El WTTC colaborará con funcionarios gubernamentales de todo el mundo para garantizar la implementación de políticas que reduzcan esta brecha y liberen el potencial de sus países.

Su Excelencia Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, añadió: «Para 2035, uno de cada tres nuevos empleos provendrá del sector de viajes y turismo; ningún otro sector puede afirmar lo mismo. Arabia Saudita demuestra lo que la visión y la inversión pueden lograr, con más de 64,000 oportunidades de formación y una plantilla compuesta casi por un 50 % de mujeres».

Sara Meaney, socia directora de Coraggio Group, comentó: «Este informe nos ofrece mucho más que datos citables; nos invita a repensar cómo atraemos, desarrollamos y retenemos el talento en un entorno en constante cambio.

Se requerirá inversión y voluntad para diseñar empleos que inspiren, impulsar carreras profesionales que evolucionen e invertir en lugares de trabajo que reflejen los valores de la fuerza laboral actual. Esta es nuestra oportunidad de redefinir lo que significa trabajar en Viajes y Turismo.

Construyendo una fuerza laboral preparada para el futuro

El informe explica cómo el sector, en colaboración con los gobiernos y los educadores, puede convertir estos desafíos en oportunidades, al inspirar a más jóvenes destacando la diversidad y el entusiasmo de las oportunidades profesionales en viajes y turismo.

Además, fortalecer la colaboración y la alineación entre los educadores y la industria para que la capacitación satisfaga las necesidades de los empleadores y brinde a los estudiantes experiencias del mundo real.

Invertir en alfabetización digital, adopción de IA y prácticas sostenibles para preparar a los trabajadores para el futuro e impulsar la productividad.

Incorporar políticas flexibles para gestionar la fluctuante demanda de fuerza laboral, incluyendo la reducción de las barreras para la contratación desde el extranjero y la combinación de puestos de trabajo a tiempo parcial con empleos a tiempo completo.

Abordar el desafío de la fuerza laboral requerirá una estrecha colaboración entre gobiernos, partes interesadas y proveedores de educación. Con una planificación e inversión proactivas, el sector de viajes y turismo puede seguir generando prosperidad, innovación y oportunidades para comunidades de todo el mundo.

