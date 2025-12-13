El presidente del Clúster de Santo Domingo (CTSD), Juan Manuel Martín de Oliva, se celebró junto a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo presentaron una actualización estratégica sobre las acciones ejecutadas por la organización durante los últimos cinco meses.

Martín de Oliva resaltó el compromiso del Clúster con la consolidación de Santo Domingo como un destino urbano líder del Caribe, destacando la ampliación de la membresía, el fortalecimiento de la gobernanza y la articulación con instituciones públicas y privadas.

El presidente del CTSD también detalló avances en materia de alianzas estratégicas, entre ellas los acuerdos establecidos con UNIBE, orientado al desarrollo académico e investigación turística; con APRECC, para proyectos comunitarios en la Ciudad Colonial; y con la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), con el objetivo de fortalecer a Santo Domingo como destino para este segmento. Asimismo, anunció la incorporación de ADOTURD para impulsar el turismo deportivo, un área de creciente proyección para los próximos años.

En el ámbito de promoción internacional, el Clúster participó en ferias como IBTM Américas, IMEX América y Top Resa París, además de acompañar iniciativas en mercados como Estados Unidos, Francia, Puerto Rico y Argentina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estas acciones, señaló Martín de Oliva, forman parte de una estrategia destinada a posicionar a Santo Domingo como una ciudad vibrante, cultural, gastronómica y con capacidad para atraer eventos de gran escala.

Martín de Oliva dedicó un reconocimiento especial al Banco Popular Dominicano, institución que, según destacó, le ha permitido desempeñar su rol con total libertad, respaldo y coherencia con su visión de país.

Afirmó que el apoyo recibido “trasciende lo profesional y se convierte en un compromiso real con Santo Domingo y con el turismo dominicano”, y resaltó la cultura de servicio, sostenibilidad y liderazgo sectorial del Banco.

“Gracias por confiar en mí, por acompañarme y por creer en el valor del trabajo conjunto entre la banca y el desarrollo turístico”, expresó.

El encuentro abordó también el trabajo conjunto con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo en segmentos diferenciadores como turismo MICE, bodas de destino, cultura y patrimonio, así como la coordinación para la temporada de cruceros 2025–2026, que incluye el inicio de operaciones del Costa Fascinosa como home port.

Martín de Oliva señaló que el Clúster ha participado en iniciativas relacionadas con movilidad urbana, empleo, cultura e inclusión social en alianza con el INTRANT y el Ministerio de Turismo. Entre ellas mencionó acciones vinculadas al desarrollo del Malecón, actividades culturales y programas destinados a fortalecer el sentido de pertenencia entre residentes y visitantes.

El presidente del CTSD cerró su discurso destacando que el 2026 será un año clave para profundizar esta agenda de trabajo, con nuevas iniciativas orientadas a consolidar a Santo Domingo como un destino urbano competitivo y sostenible.

“Estamos concentrados en construir una visión de ciudad articulada, con todos los actores del sector, para aprovechar plenamente las oportunidades que presenta el mercado turístico”, concluyó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más