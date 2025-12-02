Durante el primer semestre de 2025, la llegada de turistas argentinos a República Dominicana aumentó un 89.5 % en comparación con el mismo período de 2024, y Argentina se posicionó como el tercer país emisor de turistas hacia el destino, con proyecciones de alcanzar cerca de 450,000 visitantes en 2025.
Ante esto, Arajet explicó que la nueva ruta Punta Cana-Córdoba responde a la creciente demanda del mercado argentino por contar con opciones directas hacia el Caribe.
Este nuevo punto de entrada se suma a la presencia establecida en Buenos Aires y amplía significativamente las oportunidades de conectividad para miles de pasajeros.
“La respuesta del mercado cordobés ha superado nuestras expectativas desde el primer día. La demanda ha sido extraordinaria y confirma el enorme potencial de esta conexión. Nuestro objetivo es seguir creciendo hasta alcanzar siete frecuencias semanales”, afirmó José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet.
La llegada de Arajet a Córdoba consolida su visión de conectar al continente con los precios más bajos del mercado y abre nuevas alternativas para el turismo y conectando ampliando el acceso a destinos en Norte, Centro y Suramérica.
