Durante el primer semestre de 2025, la llegada de turistas argentinos a República Dominicana aumentó un 89.5 % en comparación con el mismo período de 2024, y Argentina se posicionó como el tercer país emisor de turistas hacia el destino, con proyecciones de alcanzar cerca de 450,000 visitantes en 2025.

Ante esto, Arajet explicó que la nueva ruta Punta Cana-Córdoba responde a la creciente demanda del mercado argentino por contar con opciones directas hacia el Caribe.

Este nuevo punto de entrada se suma a la presencia establecida en Buenos Aires y amplía significativamente las oportunidades de conectividad para miles de pasajeros.

“La respuesta del mercado cordobés ha superado nuestras expectativas desde el primer día. La demanda ha sido extraordinaria y confirma el enorme potencial de esta conexión. Nuestro objetivo es seguir creciendo hasta alcanzar siete frecuencias semanales”, afirmó José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La llegada de Arajet a Córdoba consolida su visión de conectar al continente con los precios más bajos del mercado y abre nuevas alternativas para el turismo y conectando ampliando el acceso a destinos en Norte, Centro y Suramérica.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más