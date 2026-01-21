Meliá Hotels International, en alianza con Grupo Puntacana, anuncia la firma del Paradisus Miches, un resort de nueva construcción que reforzará la presencia de la compañía en República Dominicana y contribuirá al posicionamiento de Miches como uno de los destinos turísticos del país.

El resort ocupará un emplazamiento privilegiado frente a 500 metros de playa virgen, integrándose de forma respetuosa en un entorno de gran riqueza natural.

El proyecto refuerza la apuesta conjunta por un desarrollo turístico responsable, sostenible y generador de valor para el país. Esta visión se alinea con iniciativas como el proyecto de Meliá Bergantín Beach en Puerto Plata, con los que el país está apostando por la colaboración público-privada de cara a impulsar el potencial turístico de la costa este de República Dominicana.

El resort contará con 600 habitaciones de diferentes que permitirán ofrecer experiencias personalizadas tanto para viajeros adultos como para familias. Su propuesta gastronómica integrará una variedad de espacios gastronómicos y áreas pensadas para disfrutar al aire libre, teniendo siempre como protagonista al destino y su cultura.

“Paradisus Miches refleja el modelo de turismo en el que creemos: respetuoso, innovador, de alta calidad y comprometido con el desarrollo de los destinos y las comunidades locales. Nos enorgullece ampliar nuestra presencia en República Dominicana y hacerlo junto a un socio ejemplar como Grupo Puntacana, con quien compartimos una visión de crecimiento sostenible para el país”, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Frank Elías Rainieri, director ejecutivo de Grupo Puntacana, subrayó que “la alianza entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana para el desarrollo del Paradisus Miches responde a una visión estratégica orientada a fortalecer la competitividad turística de República Dominicana”.

El ejecutivo indicó que este proyecto representa una “inversión de alto impacto” que consolida al país como un destino confiable para el capital internacional, eleva el estándar de la oferta hotelera de lujo y contribuye a la diversificación y sostenibilidad del desarrollo turístico nacional.

