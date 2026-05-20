El presidente de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Andrés Fernández, advirtió que el acelerado crecimiento de la actividad turística en República Dominicana está generando una escasez de talento humano que puede convertirse en uno de los principales desafíos del sector.

Fernández explicó que la nueva hoja de ruta busca dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y posicionamiento de La Romana-Bayahíbe, con énfasis en la formación de personal, la protección ambiental y el desarrollo ordenado del destino.

“Hoy estamos viendo que el turismo está creciendo por encima de las posibilidades de generar profesionales para nuestra industria”, afirmó. Según indicó, la falta de jóvenes capacitados y comprometidos con el sector se ha convertido en una preocupación para los hoteles y empresas turísticas de la zona.

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Por esa razón, uno de los cinco pilares de la agenda 2026 estará dedicado al desarrollo del talento local, mediante programas de formación especializada y empleabilidad orientados a elevar la calidad del servicio y garantizar que las comunidades cercanas se beneficien del crecimiento económico que genera el turismo.

Fernández sostuvo que el desarrollo turístico carece de sentido si no repercute en mejores oportunidades para las poblaciones donde se desarrolla la actividad. En ese contexto, señaló que uno de los objetivos centrales de la AHRB es que los residentes de La Romana y Bayahíbe participen activamente de los beneficios que produce la industria.

Ejes estratégicos de La Romana-Bayahíbe

Consolidar un destino confiable , mediante el fortalecimiento de los estándares de calidad, la accesibilidad y el turismo responsable.

, mediante el fortalecimiento de los estándares de calidad, la accesibilidad y el turismo responsable. Impulsar el turismo deportivo como herramienta para diversificar la oferta turística y atraer nuevos segmentos de visitantes.

como herramienta para diversificar la oferta turística y atraer nuevos segmentos de visitantes. Fortalecer el ordenamiento territorial y la resiliencia ambiental , con acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, la movilidad y la coordinación público-privada.

, con acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, la movilidad y la coordinación público-privada. Desarrollar el talento local , a través de programas de formación especializada y empleabilidad para elevar la calidad del servicio turístico.

, a través de programas de formación especializada y empleabilidad para elevar la calidad del servicio turístico. Implementar una estrategia de promoción enfocada en mercados clave, manteniendo a Estados Unidos como principal emisor de visitantes.

“Nuestra prioridad absoluta está en consolidar a La Romana como un destino plenamente confiable, seguro y altamente competitivo. El verdadero crecimiento se mide en el bienestar de nuestras comunidades y en la preservación de nuestro entorno”, expresó el dirigente hotelero.

Fernández destacó que La Romana-Bayahíbe mantiene algunos de los indicadores turísticos más sólidos del país. De acuerdo con datos citados por el presidente de la AHRB, el destino registra una de las mayores tasas de ocupación hotelera de República Dominicana y el índice más alto de visitantes repetidores, una señal de satisfacción y fidelidad de quienes visitan la zona.

El ejecutivo atribuyó esos resultados a la calidad del servicio, los atractivos naturales y la hospitalidad de la población local.

También resaltó que Bayahíbe conserva estándares ambientales reconocidos internacionalmente y recordó que la playa Dominicus fue la primera del continente americano en obtener la certificación Bandera Azul.

Conflicto en Medio Oriente no afecta por ahora al turismo

Consultado sobre el conflicto en Medio Oriente, Fernández aseguró que hasta el momento la crisis no ha tenido efectos directos sobre la llegada de visitantes internacionales a República Dominicana ni a La Romana-Bayahíbe.

No obstante, reconoció que la situación genera preocupación por su impacto potencial en los precios de los combustibles y en la economía global.

“A día de hoy no hemos sufrido ningún impacto en las llegadas ni por vía aérea ni por vía marítima”, afirmó, aunque advirtió que una prolongación del conflicto podría incrementar los riesgos para la actividad turística internacional.

Por su parte, la directora ejecutiva de la AHRB, Ana García-Sotoca, señaló que los cinco pilares de la agenda de este año constituyen una guía de acción medible para continuar fortaleciendo la competitividad del destino, mejorar la experiencia de los visitantes y responder a las nuevas exigencias del mercado turístico internacional.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más