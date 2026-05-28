La provincia Espaillat conmemora este 28 de mayo el 141 aniversario de su fundación, una historia que comenzó en 1885 durante el gobierno de Alejandro Woss y Gil. Su nombre honra al expresidente Ulises Francisco Espaillat y su municipio cabecera, Moca, se ha convertido en símbolo de tradición, gastronomía y desarrollo.

Pero Espaillat es mucho más que historia. Entre montañas, playas, ríos y cultura, la provincia vive una transformación impulsada por el ecoturismo y el talento local.

Un destino entre ríos, montañas y playas

Bajo el cálido sol dominicano, Espaillat emerge como uno de los destinos más diversos del país. Desde las aguas cristalinas de Jamao al Norte hasta las playas de Gaspar Hernández, la provincia apuesta por un modelo turístico sostenible que integra naturaleza, cultura y bienestar comunitario.

La Ley 41-23 declaró a Espaillat como provincia ecoturística y contempla un fondo de RD$ 10 millones anuales durante cuatro años para fortalecer el sector y promover el desarrollo local.

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“El turismo sostenible no es un tipo de turismo, es la única forma de realizar cualquier actividad económica”, afirman representantes del Clúster Turístico de Espaillat, quienes destacan que el objetivo es generar empleos, proteger el entorno y fortalecer las comunidades.

1 de 4 | Gaspar Hernández cautiva a los visitantes con playas paradisíacas como Paraíso en Magante y Rogelio, perfectas para el descanso y la conexión con la naturaleza. 2 de 4 | Jamao al Norte es uno de los principales destinos ecoturísticos del país gracias a sus ríos cristalinos, experiencias de kayak y paisajes montañosos ideales para el turismo de aventura. 3 de 4 | La calle 3D, Neoarte y los espacios culturales de Moca ofrecen experiencias artísticas y fotográficas que combinan creatividad, historia y cultura local. 4 de 4 | Moca se destaca por su reconocida gastronomía, especialmente el mofongo y los platos típicos que forman parte de la identidad culinaria dominicana.

Lugares imperdibles en Espaillat

Jamao al Norte: aventura y conexión con la naturaleza

Jamao al Norte se ha convertido en uno de los grandes referentes del ecoturismo dominicano. Sus ríos, senderos y experiencias de kayak atraen a viajeros que buscan desconexión, aire puro y contacto directo con la naturaleza. También es un punto ideal para el avistamiento de aves y el turismo rural.

Gaspar Hernández y sus playas escondidas

En Gaspar Hernández se encuentran playas paradisíacas como Paraíso en Magante y Rogelio, espacios que combinan tranquilidad, belleza natural y paisajes poco explorados del litoral norte.

Es el lugar perfecto para quienes desean escapar de los polos turísticos tradicionales.

Moca: capital del mofongo y la gastronomía típica

Hablar de Moca es hablar de sabor. El mofongo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la experiencia culinaria local, acompañado de chicharrones, platos típicos y propuestas creativas que atraen visitantes de todo el país.

La gastronomía mocana mezcla tradición, identidad y emprendimiento local.

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Considerada una de las iglesias más modernas y hermosas de República Dominicana, la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús destaca por sus vitrales, su impresionante órgano y un campanario de 60 metros de altura visible desde distintos puntos de la ciudad.

Cultura, arte y experiencias inmersivas

Espaillat también apuesta por el turismo cultural. Lugares como la calle 3D, el Museo 26 de Julio y proyectos artísticos como NeoArte permiten a los visitantes conectar con la creatividad y la identidad de la provincia.

Las muñecas sin rostro, las artesanías y los espacios culturales forman parte de una experiencia que va más allá del turismo tradicional.

Turismo sostenible: la gran apuesta de Espaillat

El crecimiento del turismo sostenible ha permitido descentralizar los destinos tradicionales de sol y playa, llevando inversión y oportunidades a comunidades del interior del país.

En Espaillat, esta visión se traduce en capacitación, emprendimientos comunitarios y una mayor integración entre el sector privado, el Estado y las comunidades.

Según datos del Banco Central, el ecoturismo ha ganado terreno entre los visitantes internacionales, reflejando un cambio en las preferencias del viajero moderno, cada vez más interesado en experiencias auténticas, naturaleza y cultura local.

Una provincia que mira hacia el futuro

Con más de 241 mil habitantes, Espaillat continúa construyendo un modelo basado en la sostenibilidad, el talento humano y la valorización de sus recursos naturales y culturales.

Entre senderos, cascadas, playas, gastronomía e historia, la provincia demuestra que el turismo puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico y bienestar social.

Porque Espaillat no es solo el mofongo de Moca.

Es río, montaña, cultura, playa, aventura e identidad dominicana.

Una provincia que, a sus 141 años, sigue demostrando por qué su eslogan asegura que “lo tiene todo”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más