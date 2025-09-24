Jamao al Norte, en la provincia Espaillat, fue seleccionado para representar a República Dominicana en un proyecto de cooperación regional con los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), destinado a fortalecer la promoción del turismo comunitario y sostenible.
Así lo anunció Yira Vermenton, directora de Iniciativas Provinciales del Ministerio de Turismo (Mitur), quien explicó que Jamao al Norte y otra comunidad dominicana fueron presentadas como modelos exitosos de desarrollo turístico local. Tras un proceso de selección, Jamao al Norte resultó escogida para integrarse al plan que tendrá una duración de seis años y que busca posicionar la provincia como un multidestino de ecoturismo y turismo rural.
“Este proyecto tiene el potencial de colocar a República Dominicana en el mapa regional de turismo comunitario, abriendo oportunidades para visitantes interesados en naturaleza y cultura”, señaló Vermenton.
Agregó que, además, Espaillat tendrá una oportunidad en recibir mayor cantidad de turistas que viajan vía aérea debido a las nuevas conexiones que están estableciendo los aeropuertos de Santiago y Puerto Plata.
La funcionaria destacó que Jamao al Norte cuenta con operadores comunitarios consolidados, como Jamao ecotours, y con una oferta basada en experiencias rurales, ecoturismo y contacto directo con la comunidad.
Este modelo, agregó, será replicable a nivel nacional e internacional y servirá para diversificar la imagen turística del país más allá de los polos tradicionales como Bávaro y Punta Cana.
Vermenton subrayó que este paso es fruto del trabajo constante de la comunidad y del Mitur para mostrar un “turismo diferente” y estratégico, enfocado en pequeños operadores, experiencias auténticas y sostenibilidad.
