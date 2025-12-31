República Dominicana recibió más de 900,000 turistas vía aérea en un solo mes, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha, según informó el ministro de Turismo, David Collado.

El funcionario señaló que hasta 2020, el mayor volumen mensual había sido de 672,969 visitantes, por lo que el dato actual representa un nuevo máximo histórico de llegadas.

De acuerdo con Collado, este resultado convierte a diciembre en "el mejor mes en la historia del turismo dominicano" en términos de afluencia aérea.

El ministro indicó que estas llegadas se traducen en 73,608 empleos, RD$ 3,271 millones en impuestos, US$ 705 millones en divisas y un aporte de US$ 3,937 millones al PIB.

Collado afirmó que el desempeño del sector turístico tiene un impacto directo en la economía nacional y en las condiciones de vida de la población.

