Más allá de las llegadas de visitantes “récords” que goza el turismo, el renglón de hoteles, bares y restaurantes se sustenta de su capacidad de generar nuevos puestos laborales. Por ejemplo, en 2024, se contabilizaron 399,620 empleados en este sector, sin embargo, el 71.5 % se registró de manera indirecta. El 28.5 % restante fueron empleos directos.

¿Cómo ha evolucionado este sector y su capacidad dinamizadora en la creación de empleos en los últimos años?

En 2010, el sector turístico contabilizó 150,309 empleos indirectos, frente a 59,454 directos. Ese año, los indirectos crecieron 6.2 %, lo que implicó 8,904 nuevos puestos, mientras que los directos crecieron un 5.1 %.

En 2011, los indirectos ascendieron a 153,231, con 2,922 nuevos puestos y una variación de 1.9 %. En paralelo, los directos pasaron a 60,626, también con una variación de 1.9 %, pero con una creación absoluta menor, de 1,172 nuevos ocupados.

Los empleos indirectos sumaron 2,401 nuevos puestos durante el 2012, hasta 155,632, con una variación de apenas de 1.5 %, la más baja en términos porcentuales. Ese mismo año, los directos crecieron apenas un 0.8 %, incorporando 515 nuevos puestos, hasta 61,141.

Entre 2012 y 2013, los indirectos repuntaron 2.3 %, al pasar de 155,632 a 159,258, con 3,626 nuevos puestos. En esos mismos años, los empleos directos mostraron un comportamiento más dinámico, con 2.6 % en 2013 y 2.7 % en 2014, cuando alcanzaron 64,505.

En 2014, los empleos indirectos crecieron 2.7 %, con 4,416 nuevos puestos, hasta 163,674. Aunque las tasas porcentuales fueron iguales (2.7 %), la diferencia en términos absolutos fue diferente, con 1,737 en los puestos directos.

En tanto, el período 2015 y 2016 marcó el período de mayor crecimiento para el empleo en el sector de hoteles, bares y restaurantes, según el Banco Central dominicano (BC).

En 2015, los empleos indirectos registraron un crecimiento de 15.6 %, con la creación de 25,614 nuevos puestos, hasta 189,288. Ese mismo año, los directos crecieron un 0.1 % más en términos porcentuales (15.7 %), alcanzando 74,648; sin embargo, en términos absolutos, la creación fue menor que la de los indirectos.

En 2016, los puestos laborales indirectos lideraron tanto en porcentual como en volumen. Conforme las estadísticas, crecieron 14.9 %, incorporando 28,293 nuevos empleos, hasta 217,581, el mayor aumento absoluto desde 2010.

Los empleos directos, no obstante, sumaron 10,836 nuevos trabajadores, hasta 85,484, su mayor incremento absoluto, aunque por debajo del registrado por los indirectos.

En 2017, los empleos indirectos crecieron 7.2 %, con 15,776 nuevos empleados, hasta 233,357, mientras que los directos también variaron un 7.2 %, incorporando 6,237 nuevos colaboradores, hasta 91,721. Aunque el incremento interanual fue idéntico, el absoluto volvió a ser más del doble en los indirectos.

En 2018, ambos segmentos desaceleraron. Los empleos indirectos crecieron 3.6 %, con 8,418 nuevas vacantes, hasta 241,775, y los directos aumentaron 3.2 %, con 2,984 empleos, hasta 94,704, conforme la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Para 2019, los empleos indirectos alcanzaron 257,649, con un crecimiento de 6.5 % y 15,874 nuevos puestos, una cifra similar a la creación absoluta de 2017, pese a una variación porcentual distinta. Los empleos directos, en tanto, crecieron 6.3 %, con 6,012 nuevos empleos, hasta 100,716.

De acuerdo con los datos del BC, ONE y el Mitur, la pandemia COVID-19 produjo que los puestos laborales cayeran dos dígitos en el sector turístico. En 2020, los indirectos tuvieron una variación negativa de 60.5 %, con la pérdida de 155,903 puestos, hasta 101,746. Los directos retrocedieron 60.2 %, perdiendo 60,716 puestos laborales, y reduciéndose a 40,000.

La recuperación comenzó el siguiente año. Los empleos indirectos repuntaron hasta 261,187, superando el nivel de 2019, con 3,538 vacantes más que ese año. Los empleos directos también se recuperaron, sumando 3,759 nuevos puestos, y ubicándose 3.7 % por encima del nivel prepandemia.

En 2022, los indirectos crecieron 2.3 %, con 6,042 nuevos puestos, hasta 267,229, mientras que los directos añadieron 2,416 empleos, con una variación también cercana al 2 %.

Durante 2023, los indirectos aumentaron 3.3 %, incorporando 8,963 nuevos puestos, hasta 276,192, y los directos crecieron 2.8 %, con 3,094 nuevos empleos.

En 2024, la generación de empleo mostró una variación similar en términos porcentuales (3.4 %). Los indirectos alcanzaron 285,804, con 9,612 nuevos puestos, mientras que los directos llegaron a 113,816.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más