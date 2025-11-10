Se espera récord de 11,7 millones de turistas este 2025

"Estableceremos un récord en el número de visitantes, a pesar de las tormentas que han afectado el país y la crisis aérea que enfrentó recientemente Estados Unidos", dijo el ministro de Turismo, David Collado, durante La Semanal con la prensa, el encuentro con los medios que realiza el presidente Luis Abinader y que este lunes se celebró en Punta Cana.

El año pasado el país recibió a 11.192.047 turistas, según cifras del Ministerio de Turismo.

Collado afirmó que en las cifras indican que hasta octubre habían arribado al país más de nueve millones de turistas, 2,1 millones de ellos vía cruceros.

"Estas históricas cifras las estamos logrando sin contar con el turismo de Rusia y Ucrania que representaban unos 500.000 turistas anuales", añadió el funcionario.

Durante el encuentro, Abinader confirmó que participará en la Feria de Turismo de Madrid (FITUR) en enero próximo y que allí el país promocionará principalmente el destino de Pedernales (suroeste), donde las autoridades se empeñan en convertir en una "segunda" Punta Cana debido a sus atractivas playas.

Abinader también refirió que el 99,1 % de los turistas que vienen al país se comportan conforme a las leyes, y que su Gobierno trabaja para que el restante 0,9 % es perseguido por el "daño" que causan al fomentar la explotación sexual infantil, principalmente.

Aseguró que el Gobierno enfrenta "decididamente" y ha logrado reducir esa práctica en lugares como el municipio de Sosúa (norte), y su playa del mismo nombre, uno de los polos más afectados por esta práctica.

En ese orden, saludó la iniciativa de la embajada de España y la organización Save the Children que, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, de ayudar a fortalecer las políticas gubernamentales para erradicar la explotación sexual infantil por parte de extranjeros y dominicanos.

