El ministro de Turismo, David Collado, anunció este jueves que su participación en el Foro de Inversión Turística 2026, organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), será su última intervención en ese escenario como titular de la institución.

"Esta mañana para mí es muy especial, primero por el tema, segundo, por este importante evento que desarrolla Asonahores durante muchos años y porque esta será mi última intervención como ministro de Turismo en este foro que hace Asonahores", expresó al iniciar su discurso.

La declaración se produce mientras el nombre de Collado figura entre los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promovidos para disputar la candidatura presidencial de esa organización de cara a las elecciones de 2028.

En las últimas semanas, varios dirigentes oficialistas han expresado públicamente su respaldo a una eventual candidatura del ministro. Entre ellos está Tony Peña Guaba, quien anunció el 2 de noviembre que retiraba sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Collado.

Aunque estos movimientos han fortalecido la promoción de su nombre dentro del partido, el funcionario no ha anunciado formalmente una candidatura presidencial.

El anuncio en el foro de Asonahores también recuerda sus declaraciones de septiembre, cuando dejó abierta la posibilidad de que aquella fuera una de sus últimas participaciones en la Exposición Comercial de la asociación como ministro de Turismo.

Collado plantea cambiar el modelo de crecimiento turístico

Durante el encuentro, celebrado bajo el tema "SOStenibilidad: Capital responsable transformando el destino", Collado llamó a replantear el rumbo del turismo dominicano y a colocar la sostenibilidad como uno de los principales criterios para medir el liderazgo del país en la industria.

El funcionario sostuvo que República Dominicana debe avanzar más allá de los indicadores de llegada de turistas y convertirse en un referente regional en sostenibilidad.

«Tenemos que colocar a la República Dominicana como líderes en sostenibilidad en toda la región, no simplemente líderes en cantidad», afirmó.

Collado consideró que el éxito alcanzado por el turismo dominicano no debe convertirse en un motivo para conformarse con los resultados obtenidos.

«Cuando uno alcanza el éxito y se queda viviendo y soñando en esos laureles, empezamos a equivocarnos», expresó.

Para ilustrar la posición del país en el mercado regional, comparó la llegada de visitantes a República Dominicana con la de Brasil y Argentina, países que tienen poblaciones considerablemente mayores.

A su juicio, el desafío consiste en mantener al país a la vanguardia, pero con un modelo que no mida el éxito exclusivamente por la cantidad de turistas que recibe.

El ministro recordó que hace más de un año se firmó un acuerdo de sostenibilidad con ONU Turismo, Asonahores e Imberhotel, como parte de los esfuerzos para impulsar esa transformación.

"El dinero no se puede quedar dentro de los hoteles"

Collado definió la sostenibilidad turística a partir de tres componentes: desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental.

Explicó que las empresas del sector deben ser rentables, pero consideró que los beneficios de la actividad turística también deben llegar a las comunidades donde se desarrollan los proyectos hoteleros.

"El dinero no se puede quedar dentro de las grandes paredes de los hoteles, tiene que permear a las comunidades y generar bienestar social, oportunidades, empleos, emprendimiento, dinamización de la economía". David Collado, ministro de Turismo.

El funcionario agregó que su visión del turismo no se limita a que los hoteles continúen obteniendo beneficios mediante los desarrollos inmobiliarios, sino que estos proyectos también contribuyan al desarrollo de las comunidades.

Asimismo, planteó que la protección ambiental debe formar parte de los compromisos de todos los actores de la industria.

Pide compromisos concretos al sector turístico

El ministro insistió en que la transformación del turismo requiere una alianza entre el Estado y el sector privado, pero advirtió que debe tratarse de un compromiso real y no limitarse a declaraciones en encuentros y foros internacionales.

"Tiene que ser un acuerdo sincero", manifestó.

En ese sentido, cuestionó que la sostenibilidad se convierta únicamente en un discurso para presentar en actividades públicas o durante viajes internacionales, sin que necesariamente se traduzca en prácticas concretas.

"Es muy fácil venir aquí y dar charlas. Es muy fácil visitar y andar por el mundo entero hablando de sostenibilidad, pero ¿lo practicamos?", planteó.

Collado sostuvo que el equilibrio entre rentabilidad empresarial, desarrollo social y protección ambiental exige acciones verificables y la participación conjunta de todos los sectores vinculados al turismo.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más